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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 чер, 2026 13:11
shapo написав: fler написав:
Звиняйте, мала на увазі Антонова))
А он откуда,разве с Украины?
Знову вЯлічіє ...))
Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...
Ан-225 «Мрія»: Надпотужний літак, який до лютого 2022 року був найбільшим і найважчим літаком у світі.
Ан-124 «Руслан»: Гігантський військово-транспортний літак, що досі утримує безліч світових рекордів вантажопідйомності.
Ні, не чули?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 13:11
prodigy написав: shapo написав:
зато серьезное обучение высокому ивриту для изучения торы,при том что в быту они говорят на идиш считая что иначе оскорбляют святой язык молитв.
це наскільки надо бути обмеженим розумом, щоб замість вивчення математики(чи фізики)
все життя вивчати тору, чи біблію, або коран...жах
Религиозное мышление особое мышление.
Хотя если их послушать,то изучение иудаизма позволяет им развивать логику и легко осваивать любые знания.
Другое дело что в Израиле через политические партии ШАС и Иехуд-А-Тора они научились неплохо доить государство не служа при этом в армии.
Поэтому на ближайших выборах в Кнессет в октябре будет серьезная борьба ,т к.ситуация накаляется ничуть не меньше чем в Украине
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Додано: Пон 22 чер, 2026 13:11
повтор
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Додано: Пон 22 чер, 2026 13:22
fler написав: shapo написав: fler написав:
Звиняйте, мала на увазі Антонова))
А он откуда,разве с Украины?
Знову вЯлічіє ...))
Олег Костянтинович Антонов (1906–1984) — видатний український радянський авіаконструктор, засновник і багаторічний керівник Київського авіаційного заводу та однойменного конструкторського бюро. Його конструкторське бюро розробило 22 типи літаків і понад 52 види планерів, ставши всесвітньо відомим завдяки створенню надважких транспортних повітряних суден...
Ан-225 «Мрія»: Надпотужний літак, який до лютого 2022 року був найбільшим і найважчим літаком у світі.
Ан-124 «Руслан»: Гігантський військово-транспортний літак, що досі утримує безліч світових рекордів вантажопідйомності.
Ні, не чули?
А разве он родился не в Подмосковье и до 1952г не работал в КБ Яковлева где уже тогда создал Ан-2 и Ан-6?
И в Киев был переведен вместе с своим ОКБ.
Остальное не только слышал,но и часто видел прожив на Борщаговке первые 10 лет пребывания в Киеве,так что речь не о величии,а о фактах.
Кстати,есть ещё такой выдающийся механик С П Тимошенко с биографией схожей с Сикорским и также реализовавший себя в США хотя начинал в Киеве и нынешнем Днепре тогда называвшимся Екатеринославом.
Там же работал и А.Н.Динник создавший советскую школу теорию упругости хотя тоже родился не в Украине,а в Ставрополье.
Поэтому это бессмысленное занятие выуживать кто и откуда,слишком все было перемешано в СССР
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Додано: Пон 22 чер, 2026 13:33
shapo написав: ЛАД написав: katso написав:
............
П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
Ну как же ,а борьба с безродными космополитами с 1948 с убийством Михоэлса и разгоном ЕАК?
...........
Ну,что такое отказ вы,конечно,не знали как и борьба за выезд евреев из СССР с уголовщиной,психушками и прочим набором КГБ
В пылу полемики вы уже машете шашкой , не глядя, и рубите головы всем подряд.
Вы привели примеры государственного
антисемитизма.
Так я о его наличии тоже написал, только не привёл примеры и доказательства.
Но это не противоречит тому, что массового народного антисемитизма не было.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:00
shapo написав:
при том что в быту они говорят на идиш
Я думав ідиш остаточно зник ще дуже давно
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:12
Hotab написав:
А если зимой начнут бить по газовым компрессорным станциям у нас?
І Україна, і коцаби бʼють по всьому по чому можуть дотягнутися. По газовим сховищам (в Стрию, здається) теж били і по їх заявам навіть успішно. Єдине що не чіпали - безпосередньо самі АЕС (але їх периферерію також били) , тут мабуть дійсно є взаємні домовленості .
Не можна , ЛАД, з одного боку хотіти всадити росію за стіл перемовин, а з іншого «а давайте бити їх якомога менше, щоб раптом не страждали».
Я частково поділяю песимізм щмідта, який весь час бурчить що «коцаби «завтра» скопіюють тактику мідл-страйків і діп-страйк і масштабують.», в тому сенсі що до будь чого можна прилаштуватися і знайти протидію, і від наших ударів коцаби також знайдуть. Тому поки є можливість руйнувати їм економіку - це треба робити
. Ну і ясна справа тиснути на тему перемовин.
А я против этого возражаю?
Надо. И чем больше, тем лучше.
Только приветствую налёты на нефтепереработку и экспортные терминалы, на всякие "Алабуги" и т.п. Но газокомпрессорные станции в Крыму... По-моему, нерациональная трата сил.
Возможно ошибаюсь, но, насколько знаю, в Крыму нет серьёзных предприятий, которым нехватка газа нанесёт значительный ущерб. А если и есть, то их обеспечат в первую очередь. Так что пострадает, в основном, население. Это будет иметь разве что психологический эффект. Причём, сложно предсказать какой - то ли страх, то ли ненависть.
Это не совсем "руйнація економіки".
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:23
Faceless написав: shapo написав:
при том что в быту они говорят на идиш
Я думав ідиш остаточно зник ще дуже давно
Латынь померла ещё раньше, но ей до сих пор пользуются в узких кругах, когда не хотят быть понятыми остальными 😁
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:31
Faceless написав: shapo написав:
при том что в быту они говорят на идиш
Я думав ідиш остаточно зник ще дуже давно
Ничего подобного. Религиозные ашкеназы и в Израиле,и в США на нем говорят.
Есть певцы и,по-моему,даже кто-то что-то ещё и на нем пишет
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:35
ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав:
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
Ну как же ,а борьба с безродными космополитами с 1948 с убийством Михоэлса и разгоном ЕАК?
...........
Ну,что такое отказ вы,конечно,не знали как и борьба за выезд евреев из СССР с уголовщиной,психушками и прочим набором КГБ
В пылу полемики вы уже машете шашкой , не глядя, и рубите головы всем подряд.
Вы привели примеры государственного
антисемитизма.
Так я о его наличии тоже написал, только не привёл примеры и доказательства.
Но это не противоречит тому, что массового народного антисемитизма не было.
Что значит не было и что нужно чтобы он был,погромы устроить?
Единственная советская республика где не было антисемитизма была Грузия,а в Украине всегда хватало с избытком.
И шашкой я не машу,а элементарно указал на факты его с расцвета с 1948г,а не с 50-х как вы написали.
Похоже,за время моего отсутствия все стали супер чувствительны несмотря на то,что хамства не убавилось
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