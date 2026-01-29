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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:49
ЛАД написав: budivelnik написав:
Є педерація
Яку ніколи не хвилювало як там нАсЕлЕнИє
Якщо армії палива буде не вистарчати - то в населення його НЕ БУДЕ навіть якщо в армії воно БУДЕ.
ПС
в Криму зараз 700 000 понаєхавших з 2014 року... Завдання так погіршити життя на півострові щоб вони звідти чкурнули попереду педераційних солдатів... До речі, ті хто зрадники- ті швидше за все чкурнуть швидше.
Тобто НАЙВАЖЧЕ буде справжнім Українцям які отримають найбільше проблем... Але якщо вони витримали 12 років-витримають й пару місяців...
Через пару місяців "Крым наш!" ?
Мені подобається твій оптимізм, але не подобається твоя тупість...
Кілька місяців треба буде відраховувати від моменту коли педераційна армія ломанеться з Криму, а не від сьогодні
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:50
ЛАД написав: budivelnik написав:
........вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном)
Труси-Хрестик
Рассказывает прапорщик оккупационной армии.
За таке ти партбілет покладеш і виплат за роботу по розповсюдженні совкової пропаганди не отримаєш...
Бач до чого докотився
Совкову армію - окупаційною назвав..
Ще трошки і ти почнеш слухати ДЖАЗ....
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:53
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
........вони ж не розстрілювали за обмін валют , не садили на 15-25 років за економічну діяльність , не пресували тих кого називали спекулянт.... не знищували кулаків як клас ( а хто кулак-визначалось наявністю зайвих пару мішків зерна в порівнянні з люмпеном)
Труси-Хрестик
Рассказывает прапорщик оккупационной армии.
За таке ти партбілет покладеш і виплат за роботу по розповсюдженні совкової пропаганди не отримаєш...
Бач до чого докотився
Совкову армію - окупаційною назвав..
Ще трошки і ти почнеш слухати ДЖАЗ....
Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:58
ЛАД написав:
Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
Підтверджую.... Настільки добре, що в день мого виїзду з Німеччини-впала стіна, а от з Чечнею не повезло , як виїхав з Чечні так її педераційники атакували....
Отже тобі залишилось звинуватити мене в тому що я організував вбивство сифілітика в 1924 році...
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:10
budivelnik написав: ЛАД написав:
Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
Підтверджую.... Настільки добре, що в день мого виїзду з Німеччини-впала стіна, а от з Чечнею не повезло , як виїхав з Чечні так її педераційники атакували....
Отже тобі залишилось звинуватити мене в тому що я організував вбивство сифілітика в 1924 році...
Так всё верно - настолько хорошо выполняли функции оккупанта, что как только перестали, так сразу и стена рухнула.
А вот Чечне не повезло - если бы вы не выехали, то "порядок" навели бы ещё в первую войну. Второй бы не было.
А в 1924 не было никакого "вбивства сифілітика".
Но ваша с prodigy
зацикленность на сифилисе вызывает нехорошие подозрения.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 22 чер, 2026 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:14
ЛАД
так а че там про "крымнаш"?
ох эти сладкие мечты про 2ю пенсию под кабами "освободителей"...
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