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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 чер, 2026 20:43
Shaman написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Т.е. то, что вы честно и добросовестно выполняли функции оккупанта, вы подтверждаете?
Підтверджую.... Настільки добре, що в день мого виїзду з Німеччини-впала стіна, а от з Чечнею не повезло , як виїхав з Чечні так її педераційники атакували....
Отже тобі залишилось звинуватити мене в тому що я організував вбивство сифілітика в 1924 році...
погоджуюсь
замах на вбивство сифілітика леніна , в 1918 році, виконавець єврейка Каплан
а льодоруб?
От чого не робив- того не робив
Я євреїв використовую виключно як інструмент і не розглядаю як обєкт....
а то не дай Боже цахал з моссадом мною зацікавиться....
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Додано: Пон 22 чер, 2026 20:49
ЛАД написав: Shaman написав:
економіку не послабить - явна брехня. немає палива - немає логістики. а яка економіка без логістики?
Какая экономика была/есть в Крыму?
Туризм?
Из-за его отсутствия война тут же закончится?
під час війни економіки Раші не впаде до рівня, що вони не зможуть продовжувати війну.а от загально думка - "навіщо" й "треба закінчувати" - на це нестача паливо впливає безпосередньо. що там за економіка не знаю - сільське господарство вмерло, туризм ледве жеврів, а зараз гадаю помер - окрім піших походів... військова база та пенсіонери - вся економіка Криму - на відміну, що там було за часів України...
Shaman написав:
реакція населення буде дуже проста - навіщо нам це потрібно, думка про завершення цієї авантюри буде поширюватися...
Может, и так.
Но возможны варианты и я о них написал.
тобто скинути путіна вони не можуть, а проти України постануть? не смішить. в інеті вони звісно всі кулачками будуть трясти - але цим все й закінчиться
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Додано: Пон 22 чер, 2026 20:51
Сибарит написав: Faceless написав: shapo написав:
при том что в быту они говорят на идиш
Я думав ідиш остаточно зник ще дуже давно
Латынь померла ещё раньше, но ей до сих пор пользуются в узких кругах, когда не хотят быть понятыми остальными 😁
Не, ну на латыни уже никто не говорит а на идише по миру еще говорит около пол-миллиона, не смотря на старания израильских мовнюков запретивших его в медиа
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Додано: Пон 22 чер, 2026 20:55
ЛАД написав: katso написав:
............
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром
"
П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
а ви знову не помічаєте, що конкретний антисемітизм демострує ваш однодумець Бандерлог? чи йому можна?
"на светлый миллион людей
есть пара черной сотни"
хоча подивишся на ці митинги Free Palestine - то на одного світлого припадає двоє чорносотених..
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Додано: Пон 22 чер, 2026 21:51
Shaman написав: ЛАД написав: katso написав:
............
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром
"
П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Массового не было.
И не только в 80-е, но и раньше в 60-70-е.
За 39 не скажу, но, подозреваю, что и тогда не было.
Но бытовой был, да и сегодня не исчез окончательно.
Будивельник продемонстрировал. И никто их присутствующих не обжаловал.
И государственный в Союзе тоже был и в 50-е и позже. Правда, неофициально.
а ви знову не помічаєте, що конкретний антисемітизм демострує ваш однодумець Бандерлог? чи йому можна?
"на светлый миллион людей
есть пара черной сотни"
хоча подивишся на ці митинги Free Palestine - то на одного світлого припадає двоє чорносотених..
а я тут при чім ? Це Ви пасівні патріоти до чоловіка вчепились. Я нормально з єврєями, коли начинається в когось з них приступи сіонізму це одне... а так люди як люди. І з жінками їхніми общався і так в гостях дома бував. Я не визначаю своє ставлення до людини по національності чи по мові.
В чом в мене антисемітизм? Коли пишу, що іудеїв тут нема в армії?) Чи шо визнаю право палестинців на свою державу?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 22:01
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