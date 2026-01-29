katso написав:

............"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миромП.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового