Последние дни в Богодухове оказались крайне тяжелыми – из-за усиления вражеских обстрелов ситуация в громаде значительно усложнилась, сообщает мэр Богодухова Владимир Белый.
«Враг снова коварно направил свои удары по АЗС, пытаясь полностью парализовать нашу логистику. По состоянию на сегодня, к сожалению, ни одна заправочная станция в громаде не работает. Мы уже общаемся с бизнесом и операторами рынка и надеемся на скорейшее возобновление их работы», — рассказал Белый.
По его словам, под удары также попал один из самых важных объектов критической инфраструктуры громады. Добавляет: удалось своевременно эвакуировать и сохранить коммунальную технику.
«К сожалению, сегодня во время повторного попадания по предприятию есть четверо раненых. Всем им сейчас предоставляется медицинская помощь. Имеем значительные попадания в жилищный сектор. С начала апреля уже повреждены и поступили заявления об обследовании 106 частных домовладений и 61 квартиры в 18 многоквартирных домах. Сейчас работники не могут добраться до зданий, которые находятся в самом эпицентре боевых действий, но мы ищем юридические и безопасные решения для этого”, — отметил мэр Богодухова.
Он также информирует, что из-за вражеских обстрелов повреждены мобильные башни и электросети громады. Энергетики уже работают над восстановлением света в домах жителей.
«О мобильной связи — мы находимся на постоянном контакте с операторами. Продолжаются ремонты, напоминаю о возможности воспользоваться функцией национального роуминга (изменить оператора вручную в настройках вашего телефона без изменения SIM-карты)», — пишет Белый.
Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах. .......Четыре случая применения дрона «Велес» по Харькову зафиксировали правоохранители. Это разновидность FPV, которая управляется с помощью радиосигнала, но в случае потери связи с оператором способна выбирать цели для ударов в автоматическом режиме. Первый такой дрон прилетел по гаражному кооперативу 16 июня, третий и четвертый случаи были 21-го числа — в Салтовском и Киевском районах.
И именно в автоматическом режиме целью был выбран гаражный кооператив, продолжил руководитель облпрокуратуры.
«Дрон его выбрал, исходя из тех фотографий, тех карт, которые были записаны в его память. В дронах типа FPV есть микрочипы, на которые записываются карты местности, определенные фотографии, и дрон, переходя в автоматический режим, выбирает один из тех объектов, которые у него уже записаны в памяти», — пояснил Папуша.
«Поэтому в таких случаях довольно сложно прогнозировать, в какой именно части города может произойти поражение того или иного объекта, или какой объект враг выберет себе в качестве цели», — добавил он.
22 июня (Reuters) - Украина может пересмотреть свое предложение России о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил в понедельник высокопоставленный украинский чиновник. Специальный представитель Украины в ООН Андрей Мельник выступил во время продолжительного заседания Совета Безопасности ООН, шестого по счету заседания, созванного для обсуждения войны за последние месяцы.
«Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не безгранично», — сказал он, отметив, что Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня. «Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и скорректировать свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом», — сказал он. Никаких дополнительных подробностей он не предоставил. Мельник настаивал на том, что Украина изменила динамику войны, которая сейчас идет уже пятый год, благодаря недавним ударам, добавив, что около 40% российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены.
Краткое содержание Переговоры на высоком уровне завершились рано утром в понедельник. Технические совещания продолжатся на этой неделе. Цены на нефть возобновили падение после сообщений о прогрессе в переговорах. США и Иран расходятся во мнениях относительно расходования размороженных средств. БЮРГЕНШТОК, Швейцария/БЕЙРУТ, 22 июня (Reuters) - Соединенные Штаты отменили санкции против Ирана на 60 дней, начиная с понедельника, после первых переговоров в рамках зарождающегося мирного соглашения, в то время как официальные лица сообщили о сохранении затишья в боевых действиях в Ливане в соответствии с соглашением, направленным на прекращение враждебных действий в регионе. Эти события произошли после выходных, которые, казалось, поставили под угрозу достигнутое неделю назад соглашение, включая угрозы президента США Дональда Трампа возобновить войну, если Иран нарушит судоходство через Ормузский пролив после того, как Тегеран объявил о закрытии этого стратегически важного водного пути. Танкерное движение через пролив начало возобновляться в понедельник, и цены на нефть снова начали падать . .............В рамках первого из нескольких шагов, предусмотренных соглашением о предоставлении экономической помощи Ирану, Министерство финансов США объявило об отмене санкций до 21 августа, что позволит Тегерану продавать нефть и сопутствующие товары и получать за них оплату.