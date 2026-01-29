Додано: Вів 23 чер, 2026 13:44

shapo написав: Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совкеприсутствующих кромезнаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком

коли совок сканал мені було майже 28років,на жаль, спогади ЛАДа не обєктивні, тому що він не пам'ятає не тільки "недоліки" як-то : дефіцит товарів (а після 1980р і продуктів),блат при вступі до вишу, також при отриманні гарної роботи чи посади, чи до гарного майстра СТО, або хірурга, чи сантехнікаклятий "розподіл" на Далекій Схід чи у Сибір)антисемізм, шовенизм, дідовщину -бо це дрібниціу нього кардинально схиблене ставлення до країни, яка за ради мети панування у світі вусатого вурдалака сталінаі за ради хибної мети угондоніла 50млрд населення планети(в тому числі 28млн громадян СССР),потім після 1955р Хрущев будував "соціалізм з людяним обличам"(бо до того він був з кгб-ним прищуром, як сьогодні в рф)Хрущев (Відлига)дав ковток свободи людям і за це йому подяка,хоч у нього руки по лікоть у крові -брав участь в огрганізації голодомору і Україні,ставив підпись під розстрільними трийками,а розстріл в Новочеркаську 1962р)Л. Брежнев- леня у 1968року почав відпрацьовувати назад, свобода закінчилась,кров на вулицях Праги, леня навіть повернув сталіну долю поваги(брехливі фільми Озерова-"Освобождение" і тд, і під кінець життя тотально обісрався, вмазавшись в Афганістан)для мене те , що люди вважають благами совка-безкоштовна освіта, безкоштовне житло(це брехня)і пломбір по 19коп ніяк не перекривають відсутність свободи(також свободи вибору, яку ви маєте сьогодні, де людина хоче жити: Сша, Канада, Нігерія чи Австралія)