право розказати як воно було насправді за тим з компанії хто в момент події був найбільш тверезим і прожив довше всіх
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Додано: Вів 23 чер, 2026 12:56
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:12
ти про яку людину кажеш, про тверду? чи іншу
маю память з 1968 (коли був похорон Гагарина/Серьогіна) фрагментарну, а з 1971 року -чітку, тобто як пошов до школи, то багато чого памятаю (і як батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу і купити молочних продуктів, у мене була дуже гарна память і здатьність порахувати все в розумі), запитай що цікавить?
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:22
Мне кажется, что для этого убеждаемый должен быть уж очень внушаемым. Человек, переживший в зрелом возрасте кардинальную смену идеологии, получает прививку от слепой веры в новую. Действенность этой прививки сильно зависит от склонности к критическому мышлению.
Человеку, сформировавшемуся в атмосфере только одной веры, не на что опереться, чтобы сопротивляться внушению. Для таких людей покушение на их веру очень болезненно, поэтому попытки спорить приводят только к озлоблению. Даже когда кажется, что это борьба за правду, это все равно крайне негуманно.
Думаю, что достаточно скоро эта ситуация изменится. Жизнь ускоряется, изменения в идеологии будут происходить чаще и количество вакцинированных будет увеличиваться. Потом смены станут настолько частыми,что перестанет хватать времени на ускорение веры. Вот тогда и придется учиться жить в атмосфере плюрализма мнений,и даже в одной голове 😁
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:28
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну от, в 90их вона ще мовчала. А в нульових уже багато цікавого розповідала...
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:44
коли совок сканал мені було майже 28років,
на жаль, спогади ЛАДа не обєктивні, тому що він не пам'ятає не тільки "недоліки" як-то : дефіцит товарів (а після 1980р і продуктів),
блат при вступі до вишу, також при отриманні гарної роботи чи посади, чи до гарного майстра СТО, або хірурга, чи сантехніка
клятий "розподіл" на Далекій Схід чи у Сибір)
антисемізм, шовенизм, дідовщину -бо це дрібниці
у нього кардинально схиблене ставлення до країни, яка за ради мети панування у світі вусатого вурдалака сталіна запланувала і розпочала ДСВ (так разом з Гітлером) і за ради хибної мети угондоніла 50млрд населення планети(в тому числі 28млн громадян СССР),
потім після 1955р Хрущев будував "соціалізм з людяним обличам"(бо до того він був з кгб-ним прищуром, як сьогодні в рф)
Хрущев (Відлига)дав ковток свободи людям і за це йому подяка,
хоч у нього руки по лікоть у крові -брав участь в огрганізації голодомору і Україні,
ставив підпись під розстрільними трийками,
а розстріл в Новочеркаську 1962р)
Л. Брежнев- леня у 1968року почав відпрацьовувати назад, свобода закінчилась,
кров на вулицях Праги, леня навіть повернув сталіну долю поваги(брехливі фільми Озерова-"Освобождение" і тд, і під кінець життя тотально обісрався, вмазавшись в Афганістан)
для мене те , що люди вважають благами совка-безкоштовна освіта, безкоштовне житло(це брехня)і пломбір по 19коп ніяк не перекривають відсутність свободи(також свободи вибору, яку ви маєте сьогодні, де людина хоче жити: Сша, Канада, Нігерія чи Австралія)
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:47
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:51
особийтий пунктік-алкоголь?
це пояснює всі твої перли за 15 років на форумі
років 12 тому, коли тут ще були коріфеї гілки ДС,
я на користь своїх доказів написав таке: і Бандерлог теж так думає,
форум реготав декілька сторінок,
персона Бандерлога 12 років тому не користувалась повагою і авторітетом,
а чому?
Додано: Вів 23 чер, 2026 13:54
Про методички для осуществления кремлевской пропаганды начинают, как правило, говорить именно те, кто эту самую антинародную антиукраинскую пропаганду и осуществляет. Человек склонен обвинять других именно в том, в чем сам измазан по самые уши, предполагая перевести стрелки таким образом. К тому же времена меняются к 5-му году войны и кремль ментально сдувается все больше. Поэтому своим условным "соловьевым" в Украине для маскировки фсб росии дает имена бандеровец, бандерлог и т.п.
Что касается ЛАДа, то память у него какая-то не объективная, скорее избирательная. Это особенно смешно так как он, неся свет в нашу тьму, считает, что в СССР жил только он один. Это ж понятно, раз он утверждает, что ему ~80 лет. Но в этом возрасте во всю расцветают проблемы с памятью. К тому же есть психологическое объяснение этого момента - человек путает свою молодость с объективным качеством жизни в ссср, которое он пытается сравнивать с прекрасной украинской довоенной и, надеюсь, с послевоенной реальностью.
Гляньте сколько ЛАД постит тут любви к СССР. Для 80-ти летнего это занадто большая нагрузки. Следовательно ЛАД не тот, за кого себя выдает. Кстати, это справедливо для большинства активных писателей на форумах.
Я не люблю любую власть,
она всегда — ур** и насилие,
но если власть решит упасть,
то я не стану ей подпоркой в бессилии.
Слова Губермана выше, а он точно старше ЛАДа, ведь справедливы именно для советской власти или подобной, завистливой и безбожно агрессивной ко всему доброму, богатому и комфортному.
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