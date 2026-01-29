Додано: Вів 23 чер, 2026 15:32

ЛАД написав: Когда prodigy пишет о том, что его "батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу" (если правильно понял, в 1971), то не хочу обвинять его во лжи, но я такого не помню. Хотя в 1989 такое было.

А в 1971 жили достаточно благополучно и, уж точно, не голодали. Когдапишет о том, что его "батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу" (если правильно понял, в 1971), то не хочу обвинять его во лжи, но я такого не помню. Хотя в 1989 такое было.А в 1971 жили достаточно благополучно и, уж точно, не голодали.

Тут я підтверджую слова іа, і. Просто все залежало від того, де хто жив у той час та який тоді був час. Я жив у довольно великому райцентрі (Нікополі), де був дуже великий трубний завод і чи не єдиний у Союзі кранобудівний завод баштових кранів. Так от, у 1964 році я, 12-річний (на форумі у мене вказана реальна дата народження) у 7 годин ранку вже стояв у довжелезній черзі до бочки з молоком місцевого молокозаводу, бо воно було жирніше, ніж те, що було у бутилках, а також у чергах до хлібного магазину, бо у кожному привозі було 50-100 хлібин пшеничного хлібу, а решта тільки кукурудзяний, який ще можна було їсти десь з час після покупки, далі він просто крошився при спробі його нарізати. При заводах були свої магазини, де тільки робітники цих заводів могли щоденно свободно купити буханку пшеничного хлібу та 1-3 літра розливного молока.Після сняття Хрущова на другий день хліб у свободному продажі був тільки пшеничний, кукурудзяний щез як мамонт.У 1971 році я вчився у столиці однієї з республік, де у продажі було все без обмежень по кількості придбаного, але вже у 1975-76 роках, коли відпрацювувах по розподілу у маленькому райцентрі, вже були "рибні дні", у вівторок та четверг, коли у магазинах/столових/кафе не можна було купити нічого мясного, всі блюда були тільки рибні, в решті днів у магазинах з мясного продавались тільки свині голови та ратиці.І для підняття настрою нове видео від Мадяра: