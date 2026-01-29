prodigy написав:персона Бандерлога 12 років тому не користувалась повагою і авторітетом, а чому?
мене якось мало інтересує повага і авторітет. Особєнно від тебе. 12 років тому мені було 32, і в інтернеті я сидів мало. писав тільки в байках про банки та обманутих вкладниках, ну ще трохи на мінфіні а потом на курс. Ти ж понімаєш, що моя теперішня активність тут пояснюється лиш тим, що в мене крім тебе і виманювань фоток сісьок в малознакомих жіночок в фб, розваг ніяких. Ні кіно подивитись, ні музику послухати... як вирвусь на свободу то писати буду значно рідше.
12 років тому по деяким питання у нас думки співпали, тому послався на тебе, а виявилось що не авторитетного послався , це мене здивувало, чим ти їм не догодив?
prodigy написав:......... коли совок сканал мені було майже 28років,
на жаль, спогади ЛАДа не обєктивні, тому що він не пам'ятає не тільки "недоліки" як-то : дефіцит товарів (а після 1980р і продуктів), блат при вступі до вишу, також при отриманні гарної роботи чи посади, чи до гарного майстра СТО, або хірурга, чи сантехніка
клятий "розподіл" на Далекій Схід чи у Сибір) антисемізм, шовенизм, дідовщину -бо це дрібниці
Прекрасно помню всё это. И, наверное, лучше вас. Разве что, кроме дедовщины - солдатом не служил, не могу судить. В нашей части такого не было. И кроме "дефіцит продуктів після 1980р" - такого не было. Дефицит продуктов начался заметно позже. Насчёт "клятого "розподілу" на Далекій Схід чи у Сибір" не очень понял, что вы имеете ввиду. Если распределение после вуза, то оно в какой-то мере оправдано. Хотя у нас такого распределения не было.
у нього кардинально схиблене ставлення до країни, яка за ради мети панування у світі вусатого вурдалака сталіна запланувала і розпочала ДСВ (так разом з Гітлером) і за ради хибної мети угондоніла 50млрд населення планети(в тому числі 28млн громадян СССР)....
У вас "кардинально схиблене" представлениеоб истории. Настолько, что нет смысла спорить.
для мене те , що люди вважають благами совка-безкоштовна освіта, безкоштовне житло(це брехня)і пломбір по 19коп ніяк не перекривають відсутність свободи(також свободи вибору, яку ви маєте сьогодні, де людина хоче жити: Сша, Канада, Нігерія чи Австралія)
Насчёт "брехни" можете рассказывать сказки и дальше. А "свобода жити, де людина хоче"... Не преувеличивайте. Вы "свободно" в США не переедете. И в Австралию тоже. А о "пломбірі по 19коп" легко рассуждать, когда вы себе хорошо заработали на жизнь и можете не задумываться о цене пломбира. И, кстати, специальность, которая дала вам такую возможность, вы получили бесплатно в "клятом совке" и не известно, смогли бы её получить в других условиях.
років 12 тому, коли тут ще були коріфеї гілки ДС,
И "років 12 тому" вы такой бред, как сегодня, не писали.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 23 чер, 2026 14:51, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав: ти ж наполегливо преш проти країни, від якої отримаєш гроші
пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити. А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє. Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій ...
buratinyo Буратинка, свою дату рождения я забил в личные данные ещё 16 лет назад при регистрации на форуме. И не менял. И мне не "~80 лет", а только 75. Осенью будет 76. Интересно, сколько вам, что пишете столько чуши.
prodigy написав: ти ж наполегливо преш проти країни, від якої отримаєш гроші
пропоную замінити мене на службі кимсь більш патріотичнонастроєним і їм втірать разну чуш як донатите в тилу та моцко платити. А на мене ваш телемарафонівський брєд не діє. Це такі як ти слухають піаністів, а ті слухають некромантів і совєтуються З ворожкою Марієй Тіхой, і брешуть люди що вона нєкоторих міністрів поцінововувавачів "єворопейських цєнностєй" та внєдрєнія високих технологій ...
shapo написав:Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком
на жаль, спогади ЛАДа не обєктивні, тому що він не пам'ятає не тільки "недоліки" як-то : дефіцит товарів (а після 1980р і продуктів), блат при вступі до вишу, також при отриманні гарної роботи чи посади, чи до гарного майстра СТО, або хірурга, чи сантехніка
клятий "розподіл" на Далекій Схід чи у Сибір) антисемізм, шовенизм, дідовщину -бо це дрібниці
у нього кардинально схиблене ставлення до країни, яка за ради мети панування у світі вусатого вурдалака сталіна запланувала і розпочала ДСВ (так разом з Гітлером) і за ради хибної мети угондоніла 50млрд населення планети(в тому числі 28млн громадян СССР), потім після 1955р Хрущев будував "соціалізм з людяним обличам"(бо до того він був з кгб-ним прищуром, як сьогодні в рф) Хрущев (Відлига)дав ковток свободи людям і за це йому подяка, хоч у нього руки по лікоть у крові -брав участь в огрганізації голодомору і Україні, ставив підпись під розстрільними трийками, а розстріл в Новочеркаську 1962р) Л. Брежнев- леня у 1968року почав відпрацьовувати назад, свобода закінчилась, кров на вулицях Праги, леня навіть повернув сталіну долю поваги(брехливі фільми Озерова-"Освобождение" і тд, і під кінець життя тотально обісрався, вмазавшись в Афганістан)
для мене те , що люди вважають благами совка-безкоштовна освіта, безкоштовне житло(це брехня)і пломбір по 19коп ніяк не перекривають відсутність свободи(також свободи вибору, яку ви маєте сьогодні, де людина хоче жити: Сша, Канада, Нігерія чи Австралія)
Ну что ж,все перечисленное выше верно,действительно была страна вечного дефицита,блата,очередей,железного занавеса при котором даже турпоездка в Болгарию группой с непременным стукачем была квестом сопровождающимся беседами в райкомах и выездной визой. Вот только как я уже писал ранее все познается в сравнении с нынешним миром,например,с той же Украиной начиная с 90-х годов с конфискацией вкладов в Сбербанк,надувательством с приватизацией, дикой безработицей и необходимостью элементарно выживать. Естественно,за 35 лет как и при СССР были иллюзии благополучного существования,например, с 1996 по 1998, с 2002 по 2008 или с 2010 по 2014 которые неизбежно заканчивались тем же что и при СССР. Да,появилась свобода выезда - никто никого более не держит,вот только так уж ли тебя хотят видеть за пределами твоей страны. Если тебе повезло и у тебя еврейские,немецкие,греческие или иные корни,то эти страны принимали своих соплеменников. И если Германия сравнительно сносно приняла и обустроила российских,казахских и киргизских немцев,Греция плюс минус,то в Израиле Алия 90-х называемая колбасной натерпелась ничуть не меньше,чем если бы осталась в бывшем СССР хотя бывали исключения зависящие от наличия родственников или востребованной специальности,желательно рабочей. США принимала евреев только до 1989,потом поток развернули в Израиль и дальше брали только те,кто был нужен ,молод ,образован или богат,собственно,как и Канада с Австралией и Новой Зеландией. После 24.02.2022 в Украине вообще ограничено перемещение мужчин 25-60, так что напрашивается сравнение с выездными визами в совке или нынешней Туркмении. Основное отличие совка от пост- совка ,по-моему,больше в пропаганде - те коммуняки всё-таки декларировали некоторое равенство которого,конечно,никогда не было и все прекрасно знали о закрытых распределителях товаров,госдачах,машинах с прикрепленными шоферами, своих очередей на квартиры и даже своих законов для номенклатуры,но у них всё-таки хватало ума жрать свои пайки за плотно закрытыми шторами,а не демонстрировать свое нажитое богатство часто не самым честным путем перед экранами софитов и на глянцевых обложках журналов в то время как для некоторой части населения в силу отсутствия инициативы,здоровья или образования предоставлялась полная свобода сдохнуть - никакой тебе статьи за тунеядство, ни прожиточного минимума от государства,вернее,он есть,но это,скорее,насмешка над реальностью. Поэтому у многих кому при развале СССР было 25-35 лет и они оказались неспособными вписаться в новый мир есть ностальгия по прошлому и государству которое что-то гарантировало и о тебе заботилось
ЛАД написав:Когда prodigy пишет о том, что его "батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу" (если правильно понял, в 1971), то не хочу обвинять его во лжи, но я такого не помню. Хотя в 1989 такое было. А в 1971 жили достаточно благополучно и, уж точно, не голодали.
Тут я підтверджую слова і ЛАДа, і prodigy. Просто все залежало від того, де хто жив у той час та який тоді був час. Я жив у довольно великому райцентрі (Нікополі), де був дуже великий трубний завод і чи не єдиний у Союзі кранобудівний завод баштових кранів. Так от, у 1964 році я, 12-річний (на форумі у мене вказана реальна дата народження) у 7 годин ранку вже стояв у довжелезній черзі до бочки з молоком місцевого молокозаводу, бо воно було жирніше, ніж те, що було у бутилках, а також у чергах до хлібного магазину, бо у кожному привозі було 50-100 хлібин пшеничного хлібу, а решта тільки кукурудзяний, який ще можна було їсти десь з час після покупки, далі він просто крошився при спробі його нарізати. При заводах були свої магазини, де тільки робітники цих заводів могли щоденно свободно купити буханку пшеничного хлібу та 1-3 літра розливного молока.
Після сняття Хрущова на другий день хліб у свободному продажі був тільки пшеничний, кукурудзяний щез як мамонт.
У 1971 році я вчився у столиці однієї з республік, де у продажі було все без обмежень по кількості придбаного, але вже у 1975-76 роках, коли відпрацювувах по розподілу у маленькому райцентрі, вже були "рибні дні", у вівторок та четверг, коли у магазинах/столових/кафе не можна було купити нічого мясного, всі блюда були тільки рибні, в решті днів у магазинах з мясного продавались тільки свині голови та ратиці.
в 2009р у Гамбургу у фірмі був польскій суперінтендант Богдан Мельникевич, після року совмістної роботи він видав інфу, що його батьки (етнічні українці) народились у Хомську, у 1947р їх депортували на теріторію колишньої Прусії (воєводство Щеценське), там він народився у 1957р, український язик знав, але користувались тільки вдома (пошепки). Тобто був українець- став поляк.
Вы там мне приписали "не обєктивні спогади". А сами? Операцию "Висла" помним, а "эвакуацию" поляков из Зап. Украины вспоминать не будем? Переселено было около 780–810 тысяч этнических поляков и евреев (граждан довоенной Польши). Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем? До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь. А с точки зрения поляков операция "Висла" была вполне оправдана - они хорошо помнили освобождение Зап. Украины и Белоруссии в 1939 и не хотели повторения такого в будущем. Поэтому "окончательно решили украинский вопрос" на "своих" землях. Вот не знаю, в свете сегодняшней идеологии слово "освобождение" надо писать в кавычках или без? Массовую депортацию 12–14 миллионов этнических немцев после 2 МВ вы осудить не забыли? Или "это другое"?