ЛАД написав:Когда prodigy пишет о том, что его "батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу" (если правильно понял, в 1971), то не хочу обвинять его во лжи, но я такого не помню. Хотя в 1989 такое было. А в 1971 жили достаточно благополучно и, уж точно, не голодали.
Тут я підтверджую слова і ЛАДа, і prodigy. Просто все залежало від того, де хто жив у той час та який тоді був час. Я жив у довольно великому райцентрі (Нікополі), де був дуже великий трубний завод і чи не єдиний у Союзі кранобудівний завод баштових кранів. Так от, у 1964 році я, 12-річний (на форумі у мене вказана реальна дата народження) у 7 годин ранку вже стояв у довжелезній черзі до бочки з молоком місцевого молокозаводу, бо воно було жирніше, ніж те, що було у бутилках, а також у чергах до хлібного магазину, бо у кожному привозі було 50-100 хлібин пшеничного хлібу, а решта тільки кукурудзяний, який ще можна було їсти десь з час після покупки, далі він просто крошився при спробі його нарізати. При заводах були свої магазини, де тільки робітники цих заводів могли щоденно свободно купити буханку пшеничного хлібу та 1-3 літра розливного молока. ......
Простите, не надо "підтверджувати слова і ЛАДа, і prodigy" В 1964 я тоже стоял в очередях за белым хлебом, который, если правильно помню, продавали по талонам. А "воно було жирніше" не то же самое, что его невозможно было купить в магазине. "у маленькому райцентрі" я не жил, сказать не могу, там снабжение, действительно, было хуже. Но prodigy тоже не пишет о "маленькому райцентрі", а, насколько понимаю, об Одессе, которая снабжалась неплохо. И после "уточнений" признал, что молока не было в 9.30-10, а в 8.30 вполне было. Я в 1971 ещё учился, ездить надо было к 8 часам, так что с утра ходить в магазин не мог. Мама тоже работала. Так что брали после работы. И да, это удавалось не каждый день, но получалось. Часто брали с бочки в выходные, кипятили и пили всю неделю. Но в маленьких городках было своё преимущество - на базаре цены были заметно ниже, чем в крупных городах. И тогда на базаре люди торговали продукцией со своих участков. Это не сегодняшний базар, который часто уже не особо отличается от магазина - многие продавцы торгуют не своей продукцией.
ЛАД написав:Вы там мне приписали "не обєктивні спогади". А сами? Операцию "Висла" помним, а "эвакуацию" поляков из Зап. Украины вспоминать не будем? Переселено было около 780–810 тысяч этнических поляков и евреев (граждан довоенной Польши). Вспоминать, как Львов стал украинским тоже не будем? До войны поляки составляли более 50% населения Львова, но в результате "эвакуации" город покинули практически все его польские жители. Из Львова выехало около 104 тысяч поляков (свыше 90% польского населения города). Выезд маскировался под "добровольный", но отказ означал принятие советского гражданства, репрессии или отправку в Сибирь. А с точки зрения поляков операция "Висла" была вполне оправдана - они хорошо помнили освобождение Зап. Украины и Белоруссии в 1939 и не хотели повторения такого в будущем. Поэтому "окончательно решили украинский вопрос" на "своих" землях.
Есть неточности. Это была совместная операция Сталина и Гомулки по обмену населением не только из западной Украины,но и из западной Белоруссии. Что касается евреев,то оказавшиеся в СССР в время ВМВ польские сами возвращались в Польшу,но после погрома в Кельцах начался исход оставшихся 200 тысяч из 3 млн.довоенных в Израиль и США. В 1968 исход евреев из Польши с был завершён. Поляки действительно стали моноэтническим государством,но 24.02.2022 все опять вернулось на круги своя с миллионом украинских беженцев
ЛАД написав:И кроме "дефіцит продуктів після 1980р" - такого не было. Дефицит продуктов начался заметно позже.
Дефіцит продуктів ЗА МЕЖАМИ обласних міст був ЗАВЖДИ.. В 6 років( 1971-1972), приблизно в 6 ранку я займав чергу в молочний магазин м Звенигородка Черкаської області, магазин відкривався в 7 , молоко/сметану привозили в бідонах , приблизно у 9 годині... до 11 години все було розпродано. Те саме, містечко Великі Мости , Львівська область , для того щоб купити морозиво по 19 копійок треба було займати чергу в 7 ранку, привозили з Львівського холодокомбінату десь о 8 , до 9 ранку пломбір по 19 зникав, до 10 ранку зникало вершкове по 13 і львівське(в шоколаді на паличці) по 22 , залишалось тільки молочне по 9 , фруктове в паперовому стаканчику по 7 і каштан по 28... найдовше десь до 13 у продажу був каштан. Після обіду морозива не було ніколи ( це в неділю), при цьому ОБОВЯЗКОВИМ атрибутоп приїзду в село було палка дорогої і палка докторської... яких в селех не було від слова взагалі
До речі в бушлаті(ватнику) я на роботі ходив приблизно до 1995 року , нічого кращого тоді не існувало для будівельників.
ПС проблеми лада в тому що він забув згадати що рівність будувалась на загальній бідності... хай гляне на правило по яким ставили на чергу на житло ... менше 8м2 загальної площі на особу...дозволяли стати на житло з горизонтом отримання 15-20 років хай гляне скільки велосипедів було в совку і порівняє з німцями ( саме тому друге фото по розповсюдженості після гвалтування совковими визволителями - є відбір велосипеда, третім-відбір швейної машинки... нічого не нагадує з сьогоднішньої історії? пралка/унітаз в руках бурята який вважає себе чистокровним узкім....
Росія готова відновити переговори з Україною з тієї точки, на якій вони зупинились, - Лавров https://censor.net/ua/n4009781Що вогонь животворящий робить..... Лад, якщо Лавров погодиться що треба починати з 2013 року? Ти будеш проти? Чи заклеймиш говорящую лошадь за здачу інтересів педерації і звинуватиш його персонально у втраті другої пенсії?