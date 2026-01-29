Додано: Вів 23 чер, 2026 16:51

ЛАД написав: И кроме "дефіцит продуктів після 1980р" - такого не было. Дефицит продуктов начался заметно позже. И кроме "дефіцит продуктів після 1980р" - такого не было. Дефицит продуктов начался заметно позже.

Дефіцит продуктів ЗА МЕЖАМИ обласних міст був ЗАВЖДИ..В 6 років( 1971-1972), приблизно в 6 ранку я займав чергу в молочний магазин м Звенигородка Черкаської області, магазин відкривався в 7 , молоко/сметану привозили в бідонах , приблизно у 9 годині... до 11 години все було розпродано.Те саме, містечко Великі Мости , Львівська область , для того щоб купити морозиво по 19 копійок треба було займати чергу в 7 ранку, привозили з Львівського холодокомбінату десь о 8 , до 9 ранку пломбір по 19 зникав, до 10 ранку зникало вершкове по 13 і львівське(в шоколаді на паличці) по 22 , залишалось тільки молочне по 9 , фруктове в паперовому стаканчику по 7 і каштан по 28... найдовше десь до 13 у продажу був каштан. Після обіду морозива не було ніколи ( це в неділю), при цьому ОБОВЯЗКОВИМ атрибутоп приїзду в село було палка дорогої і палка докторської... яких в селех не було від слова взагаліДо речі в бушлаті(ватнику) я на роботі ходив приблизно до 1995 року , нічого кращого тоді не існувало для будівельників.ПСпроблеми лада в тому що він забув згадати що рівність будувалась на загальній бідності...хай гляне на правило по яким ставили на чергу на житло ... менше 8м2 загальної площі на особу...дозволяли стати на житло з горизонтом отримання 15-20 роківхай гляне скільки велосипедів було в совку і порівняє з німцями ( саме тому друге фото по розповсюдженості після гвалтування совковими визволителями - є відбір велосипеда, третім-відбір швейної машинки... нічого не нагадує з сьогоднішньої історії? пралка/унітаз в руках бурята який вважає себе чистокровним узкім....