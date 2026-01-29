Додано: Вів 23 чер, 2026 17:16

Патрушев - молодший написав листа не якомусь хріну, а самому Держсекретарю США зі змістом якого того просив ознайомити Президента. З загальним його змістом я вас ознвйомлю у окремому дописі про російських "контактерів", а от два з нього речення мене чогось розсмішили.



"Ми безумовно здатні захистити російський Крим від українського вторгнення".

"Ми просимо Президента США здійснити рішучий тиск на Президента України Зеленського (не на "Наркомана на чолі київської хунти") з тим, щоби повітряний терор, від якого страждає мирне населення Криму, врешті решт припинився".



"Тримайте мене семеро, бо я за себе не відповідаю"! "Ми здатні захистити Крим, ви тільки попросіть Зеленського його не атакувати".

ПРО РОСІЙСЬКИХ "ЧЕЛОБІТНИКІВ". ПОЯСНЮВАЛЬНА.



За останній тиждень на американських контрагентів різного рангу виходили вісім російських представників бізнесу, силових структур та органів влади з багато у чому спільними меседжами. І треба пояснити - чому про деяких "челобітників" я пишу, а про деяких ні.



Справа у тому, що про тих росіян, яких американці вважають вартими серйозних переговорів, я або не розповідаю взагалі, або не вказую конкретну персону, або нас взагалі не інформують про подробиці контактів та прізвища контактерів, лише про те, що вони відбулися з певними представниками таких то структур. Не виключаю того, що про деякі такі нас не інформують взагалі. Ну а про тих "контактерів", які вже засвітилися зі своїми посланнями-пропозиціями на адресу американського керівництва, а це Патрушеви, Шойгу, Герасімов, Бортніков, Дерипаска, Абрамович, Стєпашин, Лавров, Ушаков, Дмітрієв..., слід сказати наступне.



Всі вони не допускають думки про можливе звільнення окупованих українських земель.

Всі вони лякають США можливим соціальним вибухом у ядерній державі у випадку, якщо окуповані території доведеться повернути Україні.

Всі вони пропонують "особливі стосунки" між США та рф та "квадрідйони доларів" Дмітрієва від можливого економічного співробітництва двох держав у випадку, якщо не зважати на Українську проблему при відновленні такого співробітництва.

Всі вони лякають США можливим застосуванням ЯЗ у випадку, якщо Україна силовим шляхом звільнить Крим, на що постійно отримують попередження про наслідки та нагадування що Крим - міжнародно визнана територія України.



Інші пропозиції, типу можливого створення демілітаризованої зони уздовж Дніпра, можливої передачі Україні Нової Каховки, ЗАЕС, Енергодару, можливої поступової виплати репарацій - все це носить ознаки попереднього зондажу, а не конкретних пропозицій від реальних центрів впливу.



Я не можу сказати за всіх посадовців США, але на думку Держсекретаря та Директора ЦРУ абсолютна більшість російських контактерів є маріонетками путіна та свідомими провокаторами, через яких той створює ілюзію існування у москві реальної опозиції своєму режиму та, у свою чергу, через них же зондує "межу поступливості" американців. І Рубіо, і Реткліфф вважають реальними впливовими гравцями, з якими варто мати справу, лише трьох російських представників, по одному від влади, від спецслужб та від військових. Пробачте, але їх імена я називати не буду, а прізвища останнього і не знаю.

...

Ну а путіна Рубіо та Реткліфф вважають "повністю недоговороздатним", "слабо інформованим" та таким, який має ознаки "параноідального ставлення до питання збереження режиму особистої влади".

1. ﻿Самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко звернувся до Президентів Франції, США, Канцлера Німеччини та Прем'єра Великобританії з листами багато у чому аналогічного змісту. У них він:

а). Просить вплинути на Президента України, який "своїми погрозами штовхає нас до війни на боці росії не тільки з Україною, а й з Європою".

б). Обіцяє "зробити все можливе щоби з території Білорусі не було створено загроз ЗСУ та цивільному населенню України".

в). Заявляє, що не у його владі демонтувати ретранслятори рф, бо угода про їх розміщення була укладена на міждержавному рівні і він не може від неї відмовитися не ризикуючи "остаточно втратити суверенітет Білорусі".

г). Окремо Лукашенко просить Президента США "взяти під особистий захист нафтопереробні заводи республіки від можливих проявів агресії з боку України", наголошує на можливості взаємовигідної співпраці Білорусі та США у енергетичній сфері, у тому числі у експлуатації цих заводів.

д). Лукашенко "дає своє особисте слово президента Білорусі" - територія республіки ніколи не буде майданчиком для агресії.

е). Лукашенко просить "створити всі умови для розвитку дружніх та взаємовигідних стосунків його країни з країнами Європи та США, бо це, на його думку, "створить всі умови для розвитку багатовекторності зовнішньої політики Білорусі та "вочевидь вкрай необхідне значне скорочення нашої залежності від диктату рф", (!!!).

є). Лукашенко заявив, що не буде надто різко реагувати у випадку, якщо Україна "тим чи іншим чином нейтралізують наявні ретранслятори на нашій прикордонній території", проте просить лідерів Європи та США "зробити все можливе для запобіганню можливого розвитку ескалації в результаті таких дій".

...

2. У США загострюється протистояння Віце-Президента Венса та Держсекретаря США.

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Венс просив впливових законодавців не піддаватися на інтриги Держсекретаря та пам'ятати, що тільки він є природним спадкоємцем Президента Трампа.

Окремо Венс просив конгресменів "нейтралізувати вплив Рубіо" в українському питанні, бо "під його шкідливим впливом Президент ризикує знову застрягти в українській багнюці". Венс виступає категорично проти розширення номенклатури американської зброї, яка постачається в Україну та за жорстку регуляцію продажу комплектуючих, яка постачається в Україну для реалізації її "Ракетної програми".



Слід сказати, що у питанні України він не отримав бажану підтримку, та й у питанні Ірану його позицію у протистоянні Рубіо підтримала меншість.

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3. Інформація з Німеччини та Франції. Існує один цікавий аналітичний матеріал від ГШ цих двох країн з аналізом розвитку наших "Програм створення БПЛА" та "Ракетної програми". Дві ключові тези.



а). Підприємства з створення БПЛА у країнах Європи, Канаді та України вже забезпечують певну перевагу над рф у кількості та якості створених серійно зразків далекобійної зброї. Ми очікуємо до кінця цього року створення та збереження постійної переваги над кількістю створених у рф аналогічних виробів у пропорції 1 : 1,3 - 1 : 1,4 на користь України.

б). Аналіз роботи та розвитку підприємств зі створення нових та таких, які вже застосовуються, зразків ракетного озброєння, які функціонують у Європі та Україні, дозволяють нам зробити висновок про реальність виходу виробництв на кількість 150 - 160 ракет різних модифікацій у місяць вже цієї осені.

Від Павлюченко (чомусь я йому двіряю):