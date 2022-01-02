та невже не пройшло і три роки!
що це в лісі здохло!
Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 сер, 2025 14:13
Re: А-Банк
та невже не пройшло і три роки!
що це в лісі здохло!
Банка почав давати кешбек за Глово як за фастфуд, не дивлячись на те що в транзакції пише Поштові послуги
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:44
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:33
Driver так глово ж є глово
банка не може знати який ресторан був оплачений
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:43
Re: А-Банк
Глово це не фастфуд
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:28
Re: А-Банк
Додано: Сер 20 сер, 2025 06:29
"Плати частинами"
Питання до шановної публіки!
У сервісі "Плати частинами", випадково, не з'явились якісь підводні камені, типу додаткові комісії за щось чи таке інше? Планую взяти одну річ, Розетка дає на 9 місяців по абанку, а по Моно - лише на 7 місяців. Але з Моно все прозоро, а тут хвилююсь, щоб не вилізло щось... несподіване.
Дуже дякую за відповідь!
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:13
Зараз все ок. Сервіс аналогічен моно. Теж активно використовую із-за більшої кількості місяців ніж у моно
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:14
Подскажите, пожалуйста, а действует еще комиссия в 30% от остатка за закрытие счета по инициативе банка?
|