Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Фактично він вже закінчився...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:37
Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:37
Інформація фонду гарантування вкладів
До 24 квітня буде сформовано реєстр акцептованих вимог кредиторів «Айбокс банку».
☎️Дізнатись про включення до реєстру можна буде після його затвердження, звернувшись на «гарячу лінію» Фонду: 0 800 105 800.
Для погашення вимог потрібно направити заяву про визнання вимог кредитора. Деталі – на нашому вебсайті:
Вкладникам банку «Форвард» Фонд розпочинає відшкодування коштів за договорами банківського вкладу, незалежно від дати їх закінчення з 13 березня
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