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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 38394041

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:37

  lamal написав:а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?

Фактично він вже закінчився...
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:37

Інформація фонду гарантування вкладів

До 24 квітня буде сформовано реєстр акцептованих вимог кредиторів «Айбокс банку».

☎️Дізнатись про включення до реєстру можна буде після його затвердження, звернувшись на «гарячу лінію» Фонду: 0 800 105 800.

Для погашення вимог потрібно направити заяву про визнання вимог кредитора. Деталі – на нашому вебсайті:
https://bit.ly/3mvRpsL

Вкладникам банку «Форвард» Фонд розпочинає відшкодування коштів за договорами банківського вкладу, незалежно від дати їх закінчення з 13 березня
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:26

zvirobiy
про кредиторів зрозуміло, а от про вкладників депозитів інфи ще нема. Одже, чекаємо...

Доречи, а хтось знає, якщо в Приваті обрати виплату вкаладу з Айбоксу на карту для виплат, то комісія зниметься?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:08

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Snower написав:Доречи, а хтось знає, якщо в Приваті обрати виплату вкаладу з Айбоксу на карту для виплат, то комісія зниметься?

без комсы будет
flex123
 
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