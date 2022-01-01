Фактично він вже закінчився...
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:37
Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:37
Інформація фонду гарантування вкладів
До 24 квітня буде сформовано реєстр акцептованих вимог кредиторів «Айбокс банку».
☎️Дізнатись про включення до реєстру можна буде після його затвердження, звернувшись на «гарячу лінію» Фонду: 0 800 105 800.
Для погашення вимог потрібно направити заяву про визнання вимог кредитора. Деталі – на нашому вебсайті:
Вкладникам банку «Форвард» Фонд розпочинає відшкодування коштів за договорами банківського вкладу, незалежно від дати їх закінчення з 13 березня
Додано: Вів 14 бер, 2023 10:26
zvirobiy
про кредиторів зрозуміло, а от про вкладників депозитів інфи ще нема. Одже, чекаємо...
Доречи, а хтось знає, якщо в Приваті обрати виплату вкаладу з Айбоксу на карту для виплат, то комісія зниметься?
Додано: Вів 14 бер, 2023 11:08
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: Вів 21 бер, 2023 08:44
Snower
Чомусь згадаласьї ситуація з Михайлівський: там теж якісь реєстри формували, і поки формування не завершили, то виплати не починали. В підсумку, старт виплат затримався, але не на довго, на тиждень чи два (точно вже не згадаю)
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:38
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Кто знает, почему при ликвидации банка выплаты по депозитам, которые закончились, ФГВФО начинает проводить раньше, чем по депозитам, которые еще не закончились на момент введения ВА ?
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:45
Ну регламент у понда такой, реестры по текущим счетам (туда возвращается депо) формируются гораздо раньше.
А по незакончившимся депо еще нужно сформировать начисление %% на день ВА, начислить налоги и сформировать текущий остаток
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:17
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Тут банк вбили, тому мають відразу все виплачувати.
Та щось не дуже поспішають
Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:30
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Уже есть на сайте фонда релиз о начале выплат с 24.03.
|