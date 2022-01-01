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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 39404142

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:16

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Уже получил в ПУМБе выплату через модное приложение.
ramzes4
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Повідомлень: 947
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:34

  ramzes4 написав:Уже получил в ПУМБе выплату через модное приложение.

А коли заявку подавали?
alkhimik
 
Повідомлень: 91
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:45

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Отримав через службу підтримки Привату за декілька хвилин, в результаті мінус 1262грн
Anomia
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:06

Отримала в приват, 15 хвилин спілкування в додатку з оператором, кошти вже на карті
Spring
 
Повідомлень: 404
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:15

  alkhimik написав:
  ramzes4 написав:Уже получил в ПУМБе выплату через модное приложение.

А коли заявку подавали?

та 15..20 мин и гроши на карте
молча )
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 24 бер, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:16

  Spring написав:Отримала в приват, 15 хвилин спілкування в додатку з оператором, кошти вже на карті


На КДВ без комиссии залетают?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:20

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

emeta написав:
На КДВ без комиссии залетают?


Без комісії.
Zochan
 
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