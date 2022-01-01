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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:16
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Уже получил в ПУМБе выплату через модное приложение.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:34
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:45
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Отримав через службу підтримки Привату за декілька хвилин, в результаті мінус 1262грн
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:06
Отримала в приват, 15 хвилин спілкування в додатку з оператором, кошти вже на карті
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:15
та 15..20 мин и гроши на карте
молча )
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 24 бер, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:16
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:20
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Без комісії.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:47
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?
Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:02
Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
ФГВФО сьогодні розпочав виплату усіх вкладів Айбокс Банку
Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:18
чудова новина
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