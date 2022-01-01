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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 40414243

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:21

Універсал відмовився сьогодні платити, нібито немає доступу.
А це єдина банка, що дозволяє по безналу вивести крупну суму 😔
Це я
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:29

  alter написав:Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?

Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:42

Айбокс виплати

Отримати відшкодування вкладники можуть дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти: АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», Акціонерний банк «Південний» та АТ «ПУМБ».
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:09

Можно в сутки 100к снять наличными в кассе, а остальное на выход p2p?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:16

Случайно узнал про Якоробку, пошел сразу в ПУМБ в отделение (удаленно решил, что сегодня уже не выплатят). Что-то суммы не сходятся. По какому курсу евро они считали, 39.0132? По доллару понятно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:40

Курс євро на 07.03 38.9126
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:43

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

у меня здесь было 2 вклада по 2707 доллара. Сумма по каждому вкладу упала отдельно на Приват, но она разная. кто-то знает почему, ведь курс выплат одинаковый ? под 200 грн разница..
lora
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:45

Ще нарахувались відсотки за вкладом, так як 1 вклад був зроблений раніше, відсотків нарахувалось більше
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:46

  lora написав:у меня здесь было 2 вклада по 2707 доллара. Сумма по каждому вкладу упала отдельно на Приват, но она разная. кто-то знает почему, ведь курс выплат одинаковый ? под 200 грн разница..

проценты по вкладам разные
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