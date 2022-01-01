Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

alter написав:Housane написав:
Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду
Дякую. Тас видав мем.ордер з належним призначенням платежу.
В отделении могут предложить заявление на получение переведа по приматмани, где отправитель Айбокс банк
Выписка по карте: выплата перевода приматмани, получатель ФИО.
В пумбе боле-менее нормальные документы дают, раньше и в альфе тоже были.