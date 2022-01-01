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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 41424344

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:05

  Housane написав:
  alter написав:Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?

Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду

Дякую. Тас видав мем.ордер з належним призначенням платежу.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:20

  alter написав:
  Housane написав:
  alter написав:Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?

Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду

Дякую. Тас видав мем.ордер з належним призначенням платежу.

В отделении могут предложить заявление на получение переведа по приматмани, где отправитель Айбокс банк :)
Выписка по карте: выплата перевода приматмани, получатель ФИО.
В пумбе боле-менее нормальные документы дают, раньше и в альфе тоже были.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:59

  demichh написав:В отделении могут предложить заявление на получение переведа по приматмани, где отправитель Айбокс банк :)
Выписка по карте: выплата перевода приматмани, получатель ФИО.
В пумбе боле-менее нормальные документы дают, раньше и в альфе тоже были.

А что в ПУМБе запросить?
Выдали выписку по рахунку
Призначення Виплата грошових коштів з АТ "Айбоксбанк"
Сомнительная индульгенция
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:11

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:45

  [Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".

У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:02

  AlexSV написав:
  [Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".

У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.


послал ПБ далеко и прямо.
зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ
.
Значит, дело не в цифре паспорта.

Держитесь ПОДАЛЬШЕ от гос-анутого привата!
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:09

  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Тут более интересно сколько это котлет было. Больше одной нарушает лимиты от НБУ. Но может ТАСе они и не указ.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:44

  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения на выплаты вкладчикам Айбокса :wink:
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:56

  AlexSV написав:
  [Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".

У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.

А каким образом в фонд отсылали?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 14:06

  Honestus написав:
  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения на выплаты вкладчикам Айбокса :wink:


банальное вранье от низового сотрудника банка (сотрудницы - чаще), что подтверждается получением выплат мною в отд. ТАС примерно в 14-15ч вчера.
[Fin501]
 
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