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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:42
guntherhouse777 написав: AlexSV написав: [Fin501] написав:
Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".
У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.
А каким образом в фонд отсылали?
Можно либо почтой, либо, если в Киеве, занести к ним в офис, около охраны есть почтовые ящики для корреспонденции, 3 раза в день почту забирают, так гораздо быстрее.
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AlexSV
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:51
[Fin501] написав: Honestus написав: [Fin501] написав:
зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ
Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения
на выплаты вкладчикам Айбокса
банальное вранье от низового сотрудника банка (сотрудницы - чаще), что подтверждается получением выплат мною в отд. ТАС примерно в 14-15ч вчера.
а мені курки в ТАСі сказали, що у них типу черга аж 31 числа. Впарювали свої депо.
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ScaryBee
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:39
Так а что лимит 100 тис. В сутки действует при выплатах фонда? В поддержке тас сказали так... В универсале еще не вкурсе о выплатах 😀
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Alexkievukraine
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:39
[Fin501] написав: Honestus написав: [Fin501] написав:
зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ
Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения
на выплаты вкладчикам Айбокса
банальное вранье от низового сотрудника банка (сотрудницы - чаще), что подтверждается получением выплат мною в отд. ТАС примерно в 14-15ч вчера.
не видава нічого тац , хватить брехать
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lamal
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Додано: Суб 25 бер, 2023 20:51
Alexkievukraine написав:
Так а что лимит 100 тис. В сутки действует при выплатах фонда? В поддержке тас сказали так... В универсале еще не вкурсе о выплатах 😀
Перевести вам можуть хоч мільйон з ФГВФО, але в день згідно постанови НБУ ви можете зняти максимум 100 тис. грн. чи його еквівалент в іноземній валюті.
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andriy_z
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Додано: Суб 25 бер, 2023 21:26
andriy_z написав: Alexkievukraine написав:
Так а что лимит 100 тис. В сутки действует при выплатах фонда? В поддержке тас сказали так... В универсале еще не вкурсе о выплатах 😀
Перевести вам можуть хоч мільйон з ФГВФО, але в день згідно постанови НБУ ви можете зняти максимум 100 тис. грн. чи його еквівалент в іноземній валюті.
так, ліміт стосується тільки готівки. З фонду на рахунок (за наявності) приходить вся сума.
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ScaryBee
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Додано: Суб 25 бер, 2023 22:20
ScaryBee написав:
так, ліміт стосується тільки готівки. З фонду на рахунок (за наявності) приходить вся сума.
Более интересно что происходит, если нет счёта. Я так понял, что товарищ [Fin501]
всё свои четыре котлеты получил сразу иначе не ясно в чём достижение. Одну котлету в день транзитом через КДВ и Приват отдаст. Мне по крайней мере выдали. Остаток лежит на КДВ, заберу в ближайшие дни. Вот, чтобы сразу всё, то действительно в Привате сказали, что низя. Хотя и верю, что куры в каком-то ТАСином отделении об ограничениях не в курсе и выплатили всё сразу.
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moveton
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Додано: Нед 26 бер, 2023 02:48
З якого банку можна СЕПом без комісії витгнути?
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ziks
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