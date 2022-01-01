Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

[Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".
У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.
А каким образом в фонд отсылали?
Можно либо почтой, либо, если в Киеве, занести к ним в офис, около охраны есть почтовые ящики для корреспонденции, 3 раза в день почту забирают, так гораздо быстрее.
ScaryBee написав:так, ліміт стосується тільки готівки. З фонду на рахунок (за наявності) приходить вся сума.
Более интересно что происходит, если нет счёта. Я так понял, что товарищ [Fin501] всё свои четыре котлеты получил сразу иначе не ясно в чём достижение. Одну котлету в день транзитом через КДВ и Приват отдаст. Мне по крайней мере выдали. Остаток лежит на КДВ, заберу в ближайшие дни. Вот, чтобы сразу всё, то действительно в Привате сказали, что низя. Хотя и верю, что куры в каком-то ТАСином отделении об ограничениях не в курсе и выплатили всё сразу.