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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 42434445

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:42

  guntherhouse777 написав:
  AlexSV написав:
  [Fin501] написав:Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".

У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.

А каким образом в фонд отсылали?

Можно либо почтой, либо, если в Киеве, занести к ним в офис, около охраны есть почтовые ящики для корреспонденции, 3 раза в день почту забирают, так гораздо быстрее.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:51

  [Fin501] написав:
  Honestus написав:
  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения на выплаты вкладчикам Айбокса :wink:


банальное вранье от низового сотрудника банка (сотрудницы - чаще), что подтверждается получением выплат мною в отд. ТАС примерно в 14-15ч вчера.

а мені курки в ТАСі сказали, що у них типу черга аж 31 числа. Впарювали свої депо.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:39

Так а что лимит 100 тис. В сутки действует при выплатах фонда? В поддержке тас сказали так... В универсале еще не вкурсе о выплатах 😀
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:39

  [Fin501] написав:
  Honestus написав:
  [Fin501] написав:зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ

Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения на выплаты вкладчикам Айбокса :wink:


банальное вранье от низового сотрудника банка (сотрудницы - чаще), что подтверждается получением выплат мною в отд. ТАС примерно в 14-15ч вчера.
не видава нічого тац , хватить брехать
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:51

  Alexkievukraine написав:Так а что лимит 100 тис. В сутки действует при выплатах фонда? В поддержке тас сказали так... В универсале еще не вкурсе о выплатах 😀


Перевести вам можуть хоч мільйон з ФГВФО, але в день згідно постанови НБУ ви можете зняти максимум 100 тис. грн. чи його еквівалент в іноземній валюті.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:26

  andriy_z написав:
  Alexkievukraine написав:Так а что лимит 100 тис. В сутки действует при выплатах фонда? В поддержке тас сказали так... В универсале еще не вкурсе о выплатах 😀


Перевести вам можуть хоч мільйон з ФГВФО, але в день згідно постанови НБУ ви можете зняти максимум 100 тис. грн. чи його еквівалент в іноземній валюті.

так, ліміт стосується тільки готівки. З фонду на рахунок (за наявності) приходить вся сума.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:20

  ScaryBee написав:так, ліміт стосується тільки готівки. З фонду на рахунок (за наявності) приходить вся сума.

Более интересно что происходит, если нет счёта. Я так понял, что товарищ [Fin501] всё свои четыре котлеты получил сразу иначе не ясно в чём достижение. Одну котлету в день транзитом через КДВ и Приват отдаст. Мне по крайней мере выдали. Остаток лежит на КДВ, заберу в ближайшие дни. Вот, чтобы сразу всё, то действительно в Привате сказали, что низя. Хотя и верю, что куры в каком-то ТАСином отделении об ограничениях не в курсе и выплатили всё сразу.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 02:48

З якого банку можна СЕПом без комісії витгнути?
ziks
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:37

  ziks написав:З якого банку можна СЕПом без комісії витгнути?


вибирай
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
[Fin501]
 
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