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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 43444546

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:46

  ziks написав:
  [Fin501] написав:
  ziks написав:З якого банку можна СЕПом без комісії витгнути?


вибирай
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep

У всіх агентів вказано "комис")
Табличка більше про популярні карти, а виплати ФГВФО можуть зараховувати на інші рахунки.

Так і є, з агентами.
У Мумби можна випихнути по р2р 100К/дн нашару.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:15

  Amethyst написав:
  ziks написав:У всіх агентів вказано "комис")
Табличка більше про популярні карти, а виплати ФГВФО можуть зараховувати на інші рахунки.

Так і є, з агентами.

В агентах есть и Универсал. Только, как тут выше писали, он сам не согласен с тем, что он агент :P
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:16

  Amethyst написав:Так і є, з агентами.
У Мумби можна випихнути по р2р 100К/дн нашару.


Можно в одни сутки снять с карты 100К налом и 100К p2p?
Или лимит общий?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:20

  emeta написав:
  Amethyst написав:Так і є, з агентами.
У Мумби можна випихнути по р2р 100К/дн нашару.


Можно в одни сутки снять с карты 100К налом и 100К p2p?
Или лимит общий?

Я знімав налом 100к та по р2р кидав 50к - все чудово спрацювало. Ліміти точно різні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:22

  ziks написав:
  [Fin501] написав:
  ziks написав:З якого банку можна СЕПом без комісії витгнути?


вибирай
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep

У всіх агентів вказано "комис")
Табличка більше про популярні карти, а виплати ФГВФО можуть зараховувати на інші рахунки.


Человечище составил и постоянно обновляет супер-таблицу, здоровья ему и всех благ, а также ПЛЮС от каждого из нас за полезный инструмент,

однако,
как говорил Горбачев М.С.(из анекдота): "Если вы хотите качественно, да еще и бесплатно, то вам нужно в правительство."(с)


ФГВФО - Универсал - карта моно - куда угодно СЕП/p2p
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:59

  [Fin501] написав:
Человечище составил и постоянно обновляет супер-таблицу, здоровья ему и всех благ, а также ПЛЮС от каждого из нас за полезный инструмент,

однако,
как говорил Горбачев М.С.(из анекдота): "Если вы хотите качественно, да еще и бесплатно, то вам нужно в правительство."(с)


ФГВФО - Универсал - карта моно - куда угодно СЕП/p2p


Я ж не кртикую роботу автора, навпаки, часто користуюся результатом його роботи, але в даній ситуації, нажаль, ця таблиця не відповідає в повній мірі на моє питання. Це точно не вина автора.

До теми, ГЛ УкрГаза кажуть, що їх пакет Економ, на який зараховують виплати, дозволяє виводити СЕПом без комісії, анлім
ziks
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