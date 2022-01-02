RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:03

Re: Банк Альянс

Кащей написав:
Не можу додати особовий рахунок - не знайдено. Підтримка відписується :
Наразі це перша версія продукту, і довідник комунальних компаній ще невеликий.
Речь об оплате коммуналки в приложении банка? Не нахожу там такой опции.
Потрібно оновити додаток.
Кешбек 5% на комунальні в додатку . http://tabfinance.com.ua
Востаннє редагувалось lel в Суб 11 жов, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:06

ВIВ после обновления приложения до последней версии действительно появилось
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 30.08.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:10

А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?
aquadialog
 
Повідомлень: 761
З нами з: 23.03.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 149150151152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 183, 184, 185
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1849 813457
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2025 20:33
nord
Райффайзен Банк 1 ... 281, 282, 283
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2821 1684369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2025 18:22
KVV
Банк Кредит Дніпро 1 ... 36, 37, 38
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
379 175315
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2025 11:32
Ferlakur

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15098)
11.10.2025 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.