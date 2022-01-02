|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:03
Кащей написав:
Не можу додати особовий рахунок - не знайдено. Підтримка відписується :
Наразі це перша версія продукту, і довідник комунальних компаній ще невеликий.
Речь об оплате коммуналки в приложении банка? Не нахожу там такой опции.
Потрібно оновити додаток.
Кешбек 5% на комунальні в додатку . http://tabfinance.com.ua
Востаннє редагувалось lel
в Суб 11 жов, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3545
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:06
ВIВ после обновления приложения до последней версии действительно появилось
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1773
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:10
А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?
-
aquadialog
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 23.03.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1849
|813457
|
П'ят 10 жов, 2025 20:33
nord
|
|2821
|1684369
|
П'ят 10 жов, 2025 18:22
KVV
|
|379
|175315
|
|