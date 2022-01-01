|
Банк Альянс
Додати тему
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:03
Кащей написав:
Не можу додати особовий рахунок - не знайдено. Підтримка відписується :
Наразі це перша версія продукту, і довідник комунальних компаній ще невеликий.
Речь об оплате коммуналки в приложении банка? Не нахожу там такой опции.
Потрібно оновити додаток.
Кешбек 5% на комунальні в додатку . http://tabfinance.com.ua
Востаннє редагувалось lel
в Суб 11 жов, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:06
ВIВ после обновления приложения до последней версии действительно появилось
Додано: Суб 11 жов, 2025 13:10
А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?
Додано: Суб 11 жов, 2025 17:32
aquadialog написав:
А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?
У додаток не передбачено такої можливості, якщо одразу не з'явився ліміт, значить не налили.
Додано: Суб 11 жов, 2025 18:20
aquadialog написав:
А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?
Через вайбер зробити запит, наливають
Додано: Пон 13 жов, 2025 11:50
Особові рахунки по комуналці там якісь дивні.Не співпадають з реальними.Хоча суми ніби вірні.У мене номера особових рахунків співпадають з реальними тільки по Нафтогазу і Ясно.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:29
wolt450 написав: aquadialog написав:
А як отримати кредитний ліміт? Щось не бачу запроса, чи вони тільки на свій розсуд дають?
Через вайбер зробити запит, наливають
Мені відразу відмова бота з коментарем чекати функціонал для самостійного запиту у додатку, який ніби розробляється...
Додати тему
тему
|
Відповісти
на тему
