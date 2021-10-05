Банк Альянс
Додано: Чет 29 січ, 2026 19:16
шось бухгалтер платіж шукає,а як його знайти на ОСББ в комуналі,як тут в Державний сервіс перевірки квитанцій
нема
Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:32
Мизантрóп написав:
шось бухгалтер платіж шукає,а як його знайти на ОСББ в комуналі,як тут в Державний сервіс перевірки квитанцій
нема
У Відні жити дорого. Фірташ викручуються, як може.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:00
Вітаю.
По кредитці вчора показувало суму, яку необхідно внести для залишення в грейсі. Сума дорівнювала оплаті комунальних в грудні. Все було вірно згідно того, що на суму комунальних грейс 62, тобто необхідно гасити на наступний місяць, січень. Сьогодні чомусь показує 0 до оплати. Змінився грейс на 92 дні чи збій? Як діяти? Запит в додатку через вайбер поки розглядають
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:09
klug написав: Мизантрóп написав:
шось бухгалтер платіж шукає,а як його знайти на ОСББ в комуналі,як тут в Державний сервіс перевірки квитанцій
нема
У Відні жити дорого. Фірташ викручуються, як може.
так комсервіс видно,а ОСББ по ІВА№у кешбекКомуналом авторізовано поки неясно кудою,перевірити неможливо
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:11
valya написав:
Все було вірно згідно того, що на суму комунальних грейс 62
мож 62 виходить якщо 1 числа сплатити місяців де по 31 днів в кожному? все пізніше логічно буде ДО 62 днів.Нема кредліму,не практик)
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:38
valya написав:
Сьогодні чомусь показує 0 до оплати.
Ага, Альянс глюканув.. Купа скарг в тг ((
