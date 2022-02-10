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Захід «оголосив дефолт» за своїми
зобов'язаннями перед...

Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:33

Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Мінфіну Росії Антон Силуанов заявив, що заморожування золотовалютних резервів Росії рядом країн є оголошенням дефолту за зобов'язаннями перед РФ.

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Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед росією
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 19:33

Страна отмороженных ватников придумывает частушки))
Отлично получается!
Но самое главное, с какой скоростью раша деградировала в глазах мирового сообщества! За 7 дней стать самой презираемой нацией на планете, это ещё нужно постараться!
Вот где рекорд!
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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