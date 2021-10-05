працюють...
голяк
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 18:07
Додано: Пон 28 кві, 2025 23:06
flysoulfly Запрацював вивід кешбеку, але, як писав, диференціації по картах тепер нема, тож важко підраховувати суми КБ, щоб в межах лімів були
Додано: Сер 30 кві, 2025 10:19
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:07
flysoulfly Наче вивести можна і в майбутньому, але нараховувати в новому міс будуть максимум 500 на клієнта.
Сьогодні не формувався переказ по СЕП. Виявилося, що не вписався в сумарний річний ліміт видаткових операцій по карті 400 т. грн. Для заявки на його підняття довелося оновлювати анкету. Тепер чекаю і не знаю коли і чи піднімуть, а треба встигнути до 18 год погасити кредити в інших банках
Додано: Сер 30 кві, 2025 12:26
цікаво, ті 400Kгрн враховують й внутрішньобанківські перекиди між своїми поточними рахунками та картками?
А "річний"ліміт - це з 01.01. до 31.12. ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|