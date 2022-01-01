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Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:41
sens написав:
В банку всього 1 відділення.
віддалено відкривають рахунки-картки?
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greenozon
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