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Обслуговування в українських
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Полтава-Банк

Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Полтава-Банк 5 5 1
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 08:51

  sens написав:Реєстрація в системі Інтернет-банкінгу
Введіть номер вашої платіжної картки, щоб завершити реєстрацію та отримати доступ до застосунку .
в креди агриколе такая же хрень. счета открыли, но без пластика обмен невозможен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 09:04

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Реєстрація в системі Інтернет-банкінгу
Введіть номер вашої платіжної картки, щоб завершити реєстрацію та отримати доступ до застосунку .
в креди агриколе такая же хрень. счета открыли, но без пластика обмен невозможен.

У мене особисто к.а. оперативний банк . Думаю що треба морозити на депозит і грн і валюту,потім розбиратися з комісією,в додатку самостійно дає відкриття валютного чи окремо у відділенні?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 10:19

sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 16:26

  vitaliiangel написав:sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.

Довго очікувати,курс як у інших, вихід без комісії тільки через депозит на 3 місяці. Якщо одразу зняти скільки з поточного валютного зафіксували комісії?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 08:42

  vitaliiangel написав:sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия
:evil: а меня в отделении запугали, шо и в приложении ВАЛЮТНАЯ карта/счет появятся только через 10 дней, когда и пластик приедет.
т.е. типа до того и "валютообмен не получится" :evil:
(ГРИВНЕВАЯ карта и регистрация в приложении есть давно)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 23 жов, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 10:43

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия
:evil: а меня в отделении запугали, шо и в приложении карта/счет появятся только через 10 дней, когда и пластик приедет.
т.е. типа до того и "валютообмен не получится" :evil:

Нема пластику ,не буде регістрації, немає регістрації - неможливо онлайн валютообмін. Спочатку картка.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 16:35

  vitaliiangel написав:sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
що можете розказати про відношення банку до валюти євро і чи дає в додатку міняти гривню на євро
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 19:10

  sens написав:
  vitaliiangel написав:sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
що можете розказати про відношення банку до валюти євро і чи дає в додатку міняти гривню на євро

я покупал евро. в кассе было хорошего качества. обратный обмен не пробовал, лучше спросить у горячки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 11:18

  vitaliiangel написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
що можете розказати про відношення банку до валюти євро і чи дає в додатку міняти гривню на євро

я покупал евро. в кассе было хорошего качества. обратный обмен не пробовал, лучше спросить у горячки.

Після відкриття на 100;днів депозиту у долар та євро, отримання іменних карток,в онлайн додатку зарахування на депозитні картки дає і зняття безкоштовно,чи щось заважає?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:20

Депозит

Вклад на 14 місяців у гривні з помісячними виплатами зрозуміло,валютні в онлайн додатку всі що вказані з поповненням,при відкритті поповнення - НІ. Відкриття у відділенні дозволяє поповнювати чи онлайн неможливо поповнювати? Така @ка з цим додатком.
sens
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