|
|
|
Полтава-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 жов, 2023 08:51
sens написав:
Реєстрація в системі Інтернет-банкінгу
Введіть номер вашої платіжної картки, щоб завершити реєстрацію та отримати доступ до застосунку .
в креди агриколе такая же хрень. счета открыли, но без пластика обмен невозможен.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2302 раз.
- Подякували: 3276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 жов, 2023 09:04
vitaliiangel написав: sens написав:
Реєстрація в системі Інтернет-банкінгу
Введіть номер вашої платіжної картки, щоб завершити реєстрацію та отримати доступ до застосунку .
в креди агриколе такая же хрень. счета открыли, но без пластика обмен невозможен.
У мене особисто к.а. оперативний банк . Думаю що треба морозити на депозит і грн і валюту,потім розбиратися з комісією,в додатку самостійно дає відкриття валютного чи окремо у відділенні?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14837
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 жов, 2023 10:19
sens все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2302 раз.
- Подякували: 3276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 жов, 2023 16:26
vitaliiangel написав:sens
все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
Довго очікувати,курс як у інших, вихід без комісії тільки через депозит на 3 місяці. Якщо одразу зняти скільки з поточного валютного зафіксували комісії?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14837
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 жов, 2023 08:42
vitaliiangel написав:sens
все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия
а меня в отделении запугали, шо и в приложении ВАЛЮТНАЯ
карта/счет появятся только через 10 дней, когда и пластик приедет.
т.е. типа до того и "валютообмен не получится" (ГРИВНЕВАЯ карта и регистрация в приложении есть давно)
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 23 жов, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3684
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1327 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 жов, 2023 10:43
flysoulfly написав:
vitaliiangel написав:sens
все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия
а меня в отделении запугали, шо и в приложении карта/счет появятся только через 10 дней, когда и пластик приедет.
т.е. типа до того и "валютообмен не получится"
Нема пластику ,не буде регістрації, немає регістрації - неможливо онлайн валютообмін. Спочатку картка.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14837
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 жов, 2023 16:35
vitaliiangel написав:sens
все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
що можете розказати про відношення банку до валюти євро і чи дає в додатку міняти гривню на євро
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14837
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 жов, 2023 19:10
sens написав: vitaliiangel написав:sens
все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
що можете розказати про відношення банку до валюти євро і чи дає в додатку міняти гривню на євро
я покупал евро. в кассе было хорошего качества. обратный обмен не пробовал, лучше спросить у горячки.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2302 раз.
- Подякували: 3276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лис, 2023 11:18
vitaliiangel написав: sens написав: vitaliiangel написав:sens
все только в отделении. Карта и счёт появятся в приложении через час после открытия. Готовьтесь потратить 2 часа как минимум.
що можете розказати про відношення банку до валюти євро і чи дає в додатку міняти гривню на євро
я покупал евро. в кассе было хорошего качества. обратный обмен не пробовал, лучше спросить у горячки.
Після відкриття на 100;днів депозиту у долар та євро, отримання іменних карток,в онлайн додатку зарахування на депозитні картки дає і зняття безкоштовно,чи щось заважає?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14837
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 лис, 2023 23:20
Вклад на 14 місяців у гривні з помісячними виплатами зрозуміло,валютні в онлайн додатку всі що вказані з поповненням,при відкритті поповнення - НІ. Відкриття у відділенні дозволяє поповнювати чи онлайн неможливо поповнювати? Така @ка з цим додатком.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14837
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1599
|910479
|
Суб 18 лис, 2023 21:17
cohan
|
|914
|354957
|
Суб 18 лис, 2023 18:53
Visky
|
|126
|50088
|
|