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"Потрібен референдум":
Гетманцев розповів про нову...

"Потрібен референдум": Гетманцев розповів про нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:49

"Потрібен референдум": Гетманцев розповів про нову...

Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібен референдум щодо фінансових питань в тому числі і щодо системи оподаткування, як це є у Швейцарії.

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\"Потрібен референдум\": Гетманцев розповів про нову податкову реформу
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:49

Военное положение максимум на 60 дней, какие военные времена?
aaggrruu
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:59

  aaggrruu написав:Военное положение максимум на 60 дней, какие военные времена?

А при чем тут "ВП максимум на 60 дней"? -- он просто про теперешнюю -- сильно упрощенную -- налоговую систему говорит.
Хотите точных юридических формулировок? -- ждите законопроект.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 03:13

курс обміну який, де ця інформація?
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:45

Референдум нужен об увольнении и депортации этого говнянцева к его учителю азірову!
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:04

Re:

неужели "кое-где" начинают своевременно прозревать и понимать, что после победы над парашей будут более остро задаваться вопросы уже "им" ...
Alex2007
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