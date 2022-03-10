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Скільки фінансової допомоги Україна одержала від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 бер, 2022 18:17
Пропонуємо до обговорення:
З моменту військового вторгнення росії в Україну наша країна отримала понад $3,2 млрд фінансової допомоги від західних партнерів. У квітні ця сума може подвоїтися.
Дивися повний текст Скільки фінансової допомоги Україна одержала від західних партнерів у перший місяць війни
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Додано: Нед 27 бер, 2022 18:17
Помощи всего-ничего, а состальное кредиты...
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Ірина_, Модератор
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