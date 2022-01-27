В компанії не вважають, що війна в Україні - це не привід для того, що піти з російського ринку.
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На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів)
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:56
На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче...
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Дивися повний текст
На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів)
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