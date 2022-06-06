Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...

Как им помочь? Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе.
Так на волонтерах выстояла Революция Достоинства, и так стоим против россии сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Итак, какие есть волонтерские организации в Украине и как им помочь?
добрый день. Мы благотворительная организация "Ангелы Рождества" Работаем в Херсонской, Николаевской и Одесской области. Сейчас готовим пакет документов для волонтеров. Просим помочь получить образец паспорта или пропуска волонтера, чтобы мы могли выдать нашим волонтерам.