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Finance.ua: Волонтерские
организации, которые сейчас...

Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:09

Добрий день , єсть машина джип , якщо потрібно забрать продукти,ліки, речі за кордону ( звертайтесь )
Romeo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:57

380631530096 потрібна допомога із спорядженням
mcv_rv89
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:45

Потрібна допомога для ЗСУ viber:signal:telegram: 0961236670
r_voitovych13
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:36

Добрий день, потрібна допомога ЗСУ, спальні мішки, амуніція, терміново, 0662970648- Наталя.
natalyaneverova05073
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:51

Доброго дня. Перший раз пишу з проханням. 

Мій тато зараз на передовій в районі Донецька. Різко похолодало і хлопці в бліндажах замерзають. Спальні мішки, люб'язно допомагає купити одна польська фірма. Тому шукаю людей, волонтерів, організації, хто зміг би допомогти  теплими речами: тепла військова форма, шкарпетки і рукавиці, не прошу коштів. Все тато передає на пряму, він у мене старшина матеріального забезпечення і серце його болить за хлопців-захисників. Хто знає контакти або людей з такими можливостями, прошу - відізвіться! Терміново!
dimasanna2015
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:54

Потрібна волонтерська допомогою бійцям,а саме зимовий одяг,хлопці зовсім не готові до зими.Анжела 0967444116
an081195na
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:16

Доброго дня !!!мене звуть Оксана ,я зараз в Польщі с двома дітьми і сестрою свого чоловіка ,який зараз на війні !
Я дуже прошу допомоги для свого чоловіка і хлопців на передовій підготуватися до холодів ...Вони все купують за свій рахунок ,але на зиму комплекти дуже дорогі ...
Я дуже прошу о флісових комплектах ,рукавичках ,шкарпетках і куртках ...
Якщо знайдуться бронежилети і шлеми ,було б супер ....
Я вірю ,що вже скоро закінчиться війна і ми всі обіймемо своїх близьких .
Мій номер український +380992711922 вайбер і польський +48787463786
axseks
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:09

Доброго дня потрібна амуниция и турникета для мобилизованих бийцив
mantylakolia32
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:16

Доброго дня, у наших захисників у Харківський обл. Є потреба у авто та у лопатах. Авто потрібно на дизелі. Кажуть що підійде навіть без дверей . Головне щоб воно було на дизелі та їхало. Мій телеграм @Frackifracki. Пишіть дам зв'язок з ними
fracki_roc16
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:03

Потребуємо спорядження (SOS) ! Телефон для зв'язку +389962900533
twistlife70
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