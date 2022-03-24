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НБУ розповів, в яких країнах
українці вже можуть...

НБУ розповів, в яких країнах українці вже можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:50

НБУ розповів, в яких країнах українці вже можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо детальніше, де українці за кордоном вже можуть обміняти готівкову гривню на іноземну валюту за прийнятним курсом або покласти гроші на банківські рахунки.

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НБУ розповів, в яких країнах українці вже можуть обміняти готівкову гривню на іноземну валюту
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:50

🙃 Минуле століття, хто везе гривні в Австрію чи .... , На карту кинь гривні, а там знімай євро 🤯
ruslankuchma2
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