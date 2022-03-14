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Половина українців перестали
платити за кредитами

Половина українців перестали платити за кредитами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 12:49

Половина українців перестали платити за кредитами

Пропонуємо до обговорення:
Український бізнес зменшив обсяг сплат за кредитами більше ніж вдвічі під час війни.

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Половина українців перестали платити за кредитами
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 12:49

Все понятно война, каникулы, но деньги нужны банкам для финансирования армии и я это понимаю но большинство людей остались без жилья без средств для существования а процент плати а где взять? Кто то ставил себе вопрос поставьте я хотел услышать как поступить в этой ситуации.
pantelenko19
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Модератори: Ірина_, Модератор

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