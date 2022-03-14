Український бізнес зменшив обсяг сплат за кредитами більше ніж вдвічі під час війни.
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Половина українців перестали платити за кредитами
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Додано: Нед 03 кві, 2022 12:49
Половина українців перестали платити за кредитами
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Половина українців перестали платити за кредитами
Додано: Нед 03 кві, 2022 12:49
Все понятно война, каникулы, но деньги нужны банкам для финансирования армии и я это понимаю но большинство людей остались без жилья без средств для существования а процент плати а где взять? Кто то ставил себе вопрос поставьте я хотел услышать как поступить в этой ситуации.
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