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Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 кві, 2022 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС затвердила законодавчі зміни, які дозволяють державам-членам Євросоюзу переорієнтувати до 17 млрд євро з європейських фондів на підтримку біженців з України.
Дивися повний текст Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що примають українських біженців
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Додано: Пон 04 кві, 2022 16:25
може б самій Україні не в кредит дали хоч пару? а ще краще усе(половину у вигляді зброї) і не треба було б біженцям помагати
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shlyocuk
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