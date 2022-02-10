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Євросоюз виділить до 17
млрд євро країнам ЄС, що...

Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:25

Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що...

Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС затвердила законодавчі зміни, які дозволяють державам-членам Євросоюзу переорієнтувати до 17 млрд євро з європейських фондів на підтримку біженців з України.

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Євросоюз виділить до 17 млрд євро країнам ЄС, що примають українських біженців
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:25

може б самій Україні не в кредит дали хоч пару? а ще краще усе(половину у вигляді зброї) і не треба було б біженцям помагати
shlyocuk
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