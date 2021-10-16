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Європейська система грошових
переказів Wise запрацювала...

Європейська система грошових переказів Wise запрацювала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18

Європейська система грошових переказів Wise запрацювала...

Пропонуємо до обговорення:
Британська фінтех-компанія, яка займається грошовими переказами, Wise спрощує правила для біженців із України.

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Європейська система грошових переказів Wise запрацювала для українців: як нею користуватися
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18

ага, а мне Райффайзен запрещает пополнение счетов в этой платёжке...
причём 4 года до этого все отлично работало
finuser508
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:13

Та, очередной какой-то развод. За карту заплати, за перевод заплати, а это 2% и выше. А где гарантия того что эту карту не заблокируют? Где гарантия что деньги вернут?
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:20

Пополнение карты переводом 2%, перевод между валютами тоже процент берут. Это напоминает помощью от Европы, дадим деньги на оружие- купите у нас , отдадите деньги с процентами. Украинци на лохов похожи??
kemeron1990
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