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Як планують відновити літак "Мрія": розповіли в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 кві, 2022 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв розповів, як наразі триває обстеження зруйнованого найбільшого військово-транспортного літака АН-225, що був збудований в 1988 році. До повномасштабного вторгнення український літак перевозив необхідні вантажі та зберігався в ангарі в Гостомелі.
Дивися повний текст Як планують відновити літак \"Мрія\": розповіли в Укроборонпромі
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Додано: Вів 26 кві, 2022 12:50
Это тот генеральный директор, который сам с прочим начальством 24го "случайно" оказался в Германии, пока "Мрию" тут бомбили?
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