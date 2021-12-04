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МВС спростило отримання
водійських посвідчень під час...

МВС спростило отримання водійських посвідчень під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:02

МВС спростило отримання водійських посвідчень під час...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ значно спростило отримання під час воєнного стану водійських посвідчень у сервісних центрах.

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МВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стану
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:02

Неправда, не работает, требуют и другие документы которых взять нереально
veter717
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Модератори: Ірина_, Модератор

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