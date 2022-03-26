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Угорщина виступає проти нафтового
ембарго — навіть попри...

Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:24

Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри...

Пропонуємо до обговорення:
Угорщина виступає проти ембарго на постачання російської нафти, яке запропонувала Єврокомісія. Будапешт вважає, що таке рішення ЄС загрожуватиме енергетичній безпеці країни.

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Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри дозвіл ЄС на відтермінування
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:24

Нефть в Венгрию поступает через нефтепровод, идущий через Украину. Ради одной Венгрии никто содержать его не будет. Перекрыть краник и пусть возят самолетами.
Nickoss1
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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