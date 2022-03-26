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Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри...
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Додано: Сер 04 тра, 2022 22:24
Пропонуємо до обговорення:
Угорщина виступає проти ембарго на постачання російської нафти, яке запропонувала Єврокомісія. Будапешт вважає, що таке рішення ЄС загрожуватиме енергетичній безпеці країни.
Дивися повний текст Угорщина виступає проти нафтового ембарго — навіть попри дозвіл ЄС на відтермінування
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Додано: Сер 04 тра, 2022 22:24
Нефть в Венгрию поступает через нефтепровод, идущий через Украину. Ради одной Венгрии никто содержать его не будет. Перекрыть краник и пусть возят самолетами.
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Nickoss1
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