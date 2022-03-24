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Finance.ua: Перекази
з картки на картку

Finance.ua: Перекази з картки на картку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:35

Finance.ua: Перекази з картки на картку

Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку
На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:35

Варто зазначити, що обидва банки – і ПриватБанк, і monobank – не беруть комісії за перекази на картки інших банків. В інших банках умови далеко не такі комфортні

Это неправда. Приват берёт 0.5% от суммы и не менее 5 грн.
Это разве отсутствие комиссии? Как бы не так!
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 11:07

Ще можна використовувати сервіс iPay.ua - https://www.ipay.ua/ua/p2p
25 000 ₴ - Максимальна сума (грн) переказу
220 000 ₴ - Максимальна сума (грн) переказів на місяць
100 - Максимальна кількість усіх переказів за місяць
new_horror
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:14

Re: Finance.ua: Перекази з картки на картку

Посоветуйте пожалуйста банк в котором можно переводить с карты на карту Украинских банков без комиссии более 100 000 грн в день.
USSR12
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 08:29

USSR12

https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
greenozon
 
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