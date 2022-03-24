Finance.ua: Перекази з картки на картку

Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.
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