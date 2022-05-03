Зарплати в будь-якому разі будуть дуже низькими.
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На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 тра, 2022 09:12
На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти...
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На зарплати в Україні чекає обвал: хто зможе заробляти більше
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:12
Вот за такие статьи создающие панику и понижающие боевой дух надо привлекать к уголовной ответственности
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:22
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