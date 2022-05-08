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Квартирне питання: як змінились ціни в Києві, Дніпрі,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 тра, 2022 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Які ж умови диктує ринок нерухомості воєнного часу та де в Україні зараз ціни на квартири доступніші, ніж до війни проанлізували в аналітиці OLX Нерухомість.
Дивися повний текст Квартирне питання: як змінились ціни в Києві, Дніпрі, Львові (інфографіка)
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Додано: Суб 14 тра, 2022 15:05
5-8%? В Киеве в 2 раза упала цена за аренду 1-2 комнатных квартир
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alex7gk
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