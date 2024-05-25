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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 19:03
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:09
rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ти вже оновив?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 19:24
Кочевник написав: rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ти вже оновив?
А ты как думаешь?
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rjkz
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Додано: Суб 25 тра, 2024 20:22
rjkz написав: Кочевник написав: rjkz написав:
https://news.liga.net/politics/news/minoborony-dannye-nuzhno-obnovit-dazhe-tem-muzhchinam-kotorye-zhivut-za-granitsey-20-let
Ти вже оновив?
А ты как думаешь?
Самому зізнатися позорно?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:24
Shaman написав: Faceless написав:
Найближчим часом умовний жопаті (або інші LLM моделі AI) замінять левову частку роботи цих спеціалістів. І чим буде займатися не топ 20% найкращих з них потім / не ясно
як вже вище сказали, ІТ теж треба напрягтися
я кажу про інше. як зараз показує досвід масової еміграції - одна з найбільших проблем - це мова, особливо якщо кажемо про роботу в офісі. й якщо ти їдеш в країну, володіючи місцевою мовою, - це великий плюс
наразі нічого тому ІТ не загрожує, з АІ такий самий хайп як з ІоТ, соціалками, смартфонами, "хмарою", блокчейном, потім ще щось модне з"явиться не один раз, а розробників програмного забезпечення потрібно буде щодалі то більше (принаймні на найближчі кілька років, ІТ буде хіба остання галузь яку замінить штучний інтелек, але це не точно, мозги йому вправляти таки потрібно буде, гештальт-терапію всяку і не тільки)
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:30
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.
Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:33
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Сейчас китайцы в среднем по крупным городам детям Инглиш с детства вбивают в голову.
Поэтому такой разводняк не прокатит.
Ну як сказати: знання англійської для них це як одна із ознак "мажорності", на рівні із блідою кожею. Навіть серед вчених китайців досить мало нормально знають мову, а про рядових взагалі мовчу. В школі якраз вивчення іноземної мови суттєво обмежують на рівні елементарних понять і буквально викидають цілі групи слів, наприклад аспіранти дуже були здивовані існуванням таких слів як discussion
а потім виявилось, що і war, outcry і т.д. їх не вчили. Напевно бояться, що народ прочитає не те, що треба...
Ну і щодо китайців, то для мене було дивним, що для більшості із них китайська мова - іноземна, щось на зразок москальської в совку...
колись як був у відрядженні в КНР, то приставлена до нас "китаянка менеджер з продаж із знанієм чінагліша" на запитання, чому китайці не вчать англійську сказала приблизно так, що "нас, китайців більше ярда, тому хай інші вчать нашу мову".
Так в них спільні тільки більш-менш ієрогліфи, є якийсь "мандарін", але то дійсно, для різних так званих китайців як руський в РФ для ліц среднєазіатськой національності: "мая твая пльохо панімать"
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:48
BIGor написав: Bolt написав: akurt написав:
Вже чи 5, чи 7 днів, як виїхав саме з Вроцлава мій приятель.
Особисто ще не зустрічався, але в нього таке велике негативне враження, що я дивуюся.
Ось сьогодні що сказав:
“З Європою поки все. Хай далі там мусульмани вже порядок наводять, вони там цим дуже бурхливо займаються”.
Зараз насолоджується власною 4-к квартирою в Анталії, яка була рік закрита на період «польського експерименту».
Орендував житло на півдні Вроцлава за 900$.
Я йому так сказав: «І варто ото було линдати по хатках...»
Відповів:
«Я вважаю варто було. Всередині закрилося питання, яке муляло 10 років. Постійна думка що от там трава зеленіша і ось та країна краще…
А тут просто вилікувало напроч, ще й закрило питання разпіареної Європи…»
Звісно, думка субʼєктивна і можна з нею не погоджуватися.
Та мене більше в тому вкурвлює, завдяки нашим бігунцям поляки повломували ціни на оренду і тепер добре наживаються. А я мушу у Львові в непогані локації двушку за рівновартість 750 зл здавати. 🤦♂️
Оренда в Польші дуже дешева, можна сказати що лендлорди дотують винаймачів, бо окупність 2-3%.
Один знайомий "бігунець" непогано прилаштувався: здає подобово квартири колишнього свого роботодавця тіпа нашого будівельника, що тримає склеп.
Тобто його бос припаркував бабло в нерухомості, і щоб не простоювало дурно здав в оренду тому знайомому на довгострок 3 (Три) квартири, а той з його дозволу перездає подобово аірйнбі (чи як його там). Не напряжно піднімає після всіх витрат та податків 6К злотих і на потрібно ходити вджобувати на заводі, а вселяти/виселяти, прибирати і слідкувати за порядком, десь 2-3 години в день "роботи", і півтора штуцера нікомунепотрібних в місяць як з куща. Якщо є натхнення і нічим зайнятися, в місцевому "Глово" розвозить іноді піццу.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 22:52
Кочевник написав: rjkz написав:
А ты как думаешь?
Самому зізнатися позорно?
Слушай, ответ очевиден, но ты задаешь вопрос.
Я думал это игра такая, типа викторины.
Давай и о тебе поговорим.
Как дела?
Что сегодня на обед ел?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 23:09
flyman написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Як висновок хочу сказати, що у філолога значно більше перспектив ніж в багатьох інших спеціальностей, навіть в того ж юриста чи економіста, особливо в контексті еміграції.
Скажу больше, у филолога есть все шансы получить любое дополнительное образование в эмиграции, включая юридическое.
Где как не там важны смысловые оттенки слов и правильное (зачастую единственно правильное)построение предложений, исключающее превратное толкование.
Собственно, я знаю 2-х юристов, оба приехали в школьном возрасте и потом закончили Ло скул. Их Инглиш на неизмеримо более высоком уровне нежели у тех, кто намного дольше тут технарей.
У детей в школе давали на ЕСЛ листки бумаги со словами (штук 20) которые или произносятся одинаково или очень похоже или пишутся очень похоже, но имеют разный смысл. И наоборот, синонимы - куча.
Это уровень ненужный технарю, но именно он открывает возможности, которые недосягаемы без свободного Инглиша.
Именно поэтому в эмиграцию надо попасть ребенком, а еще лучше родиться.
ну так, що занти місцеві варіанти "операції ЬІ" та "сльохкім паром" щоб понімать контєкст базара з більш-менш інтелектуальною місцевою публікою
Ну, это уже совсем чтобы быть "в доску своим".
Это было-бы неплохо, но для таких иммигрантских эрий как НЙ- более чем достаточно.
В совсем-совсем американской среде, чтобы, скажем, вести бизнес, надо разбираться в бейсболе, американском футболе и прочих местных непонятностях.
С возможностью поддержания разговора хотя-бы на протяжении минут 10.
Когда-то (по рассказам) один родственник моих знакомых, через несколько лет по приезду подсел на бейсбол как у нас некоторые на футболе (европейском).
И вот, был на интервью в одной компании в конце 90-х, после интервью вышел на что-то типа хоздвора покурить после нервной встряски, встретил там чувака, который тоже курил, слово за слово, речь зашла о бейсболе и они проговорили около часа. Потом тот чувак спросил что он тут делает, тот отвелил, что приходил на интервью. Тот начал задавать вопросы, что знает, что умеет.
Ну тот рассказал, что несколько лет как приехал, мыл машины с мексами, потом закончил 2-х годичный каледж по бухгалтерии.
Оказалось, что это был хозяин компании.
Ну этот родственник знакомых работает в этой фирме в НДЖ уже около 25 лет.
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