|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57
BIGor написав:
Але кондиціонер в квартирі - дуже велика рідкість.
Бо воно тут нафіг не треба. Тільки на мансардних поверхах у середньому 2 тижні на рік. Як обігрівач у Африці.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3398
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему