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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:14
BIGor написав: akurt написав: BIGor написав:Дюрі-бачі
можливо просто грошей в них не вийшло на Грецію?
Мій приятель у Львові багато років керує власною туристичною фірмою.
Тиждень тому мені сказав, що справи йдуть ДУЖЕ добре: українці мандрують та мандрують.
На перше місце він поставив напрямок: Чорногорія.
Ще додав, що спрямовують туристів через аеропорт Кишинева.
Те що їдуть в Чорногорію доказує що просто не вистачає грошей на Грецію або Ваш приятель не може запропонувати інших напрямків. А єропейці собі їздять в Грецію і не жаліються.
Там же цінник (різниця між цінниками) не така щоб вау. Може це саме якраз свідомий вибір, а не ужимання по ціні
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Додано: Вів 15 лип, 2025 20:50
Скиро всех тех М18-60, хто полоскал булки и покупал таунхаусы у Черногории, мы, как мой дедушка в 48м, в подвал белого/серого/главного дома в 48м, и через три дня допросов - с лампой 500Вт в морду и без воды естественно - после подписи всех документов что "да травил, да продал, да предал, да - я враг народа" - на рудники им.тов.Трампа редкозёмы в Жёлтых Водах кайлом копать.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 20:53
Знов тромб.
Один дніпрянин заливається і ходить синьолобий, шукає друзів.
Другий просто зі спазмами цілих відділів кори .
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