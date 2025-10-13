|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:50
Hotab написав:Bolt
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали
Про тебе є кращий анекдот: "Був в моїй роті чорний х** - Говори правильно -
не в моїй роті, а в моєму роті"
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:53
А можно Свечкину три плюса и от друзей,что форум иногда читают, поставить?? ?
Додано: Пон 13 жов, 2025 06:38
Shaman написав: Bolt написав: Hotab написав:Bolt
Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:
- а чому ти не косиш?
- так людей же не дали
Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟
а пісні слабо писати?
З тим вже теж чудово ШІ справляється, так, що і тут пролітаю.
