Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2976297729782979 Додано: Пон 13 жов, 2025 06:38 Shaman написав: Bolt написав: Hotab написав: Bolt

Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:

- а чому ти не косиш?

- так людей же не дали Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:- а чому ти не косиш?- так людей же не дали

Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟 Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟

а пісні слабо писати? а пісні слабо писати?

З тим вже теж чудово ШІ справляється, так, що і тут пролітаю. З тим вже теж чудово ШІ справляється, так, що і тут пролітаю. Bolt Повідомлень: 3660 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 07:10 Bolt написав: Hotab написав: Bolt

Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:

- а чому ти не косиш?

- так людей же не дали Є ще інше, там про бувшого офіцера (в деяких варіаціях - прапорщика), який прийшов на дембель і влаштувався косарем газонів на комунальне підприємство. До обіду сидить в тіні, нічого не робить. Керівник питає:- а чому ти не косиш?- так людей же не дали

Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟 Так я вже забив собі робота оператора котельні, як тільки війна закінчиться. На манометр дивитись і в разі потреби з шнурок дьоргати, щоб зайву пара стравити, щоб котел не вибухнув. Хоча може то все вже автоматизували. 😟



Простой вариант - клапан с тарированной пружиной, который при достижении определенного давления будет открываться.

Сложней вариант - сенсор, который будет открывать соленоид. Простой вариант - клапан с тарированной пружиной, который при достижении определенного давления будет открываться.Сложней вариант - сенсор, который будет открывать соленоид. rjkz

Повідомлень: 17882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8742 раз. Подякували: 5514 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 07:25 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано. Ну і хто перший - тому 90% всього прибутку. Вони перші. Іншим далі буде влізти архіскладно. Згадайте тіж ж СпейсХ або Старлінк - їх вже малореально догнати, хіба що весь Китай вкладеться в фірму-конкурента.



ПС, ну от Трамп вже все вернув назад, а криптомільярдери вже розпереживались . З НВІДІА трохи інша історія, у них же не просто відеокарти, а обладнання для ШІ - зараз це суперзатребувано. Ну і хто перший - тому 90% всього прибутку. Вони перші. Іншим далі буде влізти архіскладно. Згадайте тіж ж СпейсХ або Старлінк - їх вже малореально догнати, хіба що весь Китай вкладеться в фірму-конкурента.ПС, ну от Трамп вже все вернув назад, а криптомільярдери вже розпереживались



Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде. Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.



ХЗ что будет с США через 10 лет.

Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.

Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.

Но блин, все меняется не к лучшему.

....

Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.

Но стер.

Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.

ХЗ кто что может сделать в современном мире. ХЗ что будет с США через 10 лет.Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.Но блин, все меняется не к лучшему.....Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.Но стер.Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.ХЗ кто что может сделать в современном мире. rjkz

Повідомлень: 17882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8742 раз. Подякували: 5514 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 08:23 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:

Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде. Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.



ХЗ что будет с США через 10 лет.

Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.

Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.

Но блин, все меняется не к лучшему.

....

Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.

Но стер.

Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.

ХЗ кто что может сделать в современном мире. ХЗ что будет с США через 10 лет.Пока все то, что происходит в США отличается от того, что было даже при нашем приезде и очень отличается от того, что представаляется из Украины.Единственное что не отнять - тут реально дофигища денег по сравнению с Украиной.Но блин, все меняется не к лучшему.....Дальше я написал длинный текст, что меняется не к лучшему.Но стер.Одно из того, что меняется - преследование за высказывание мнения.ХЗ кто что может сделать в современном мире.

Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.



АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад. Можете в ЛС, якщо текст зберігся. Ну або через VPN скріншотом щоб ніде не індексувалося і через imgbb.com з самовидалення зображення через місяць.АС Цікаво, що буде сьогодні з біржами, чи буде "Чорний понеділок" чи все вернеться взад. BIGor

Повідомлень: 10225 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1478 раз. Подякували: 1883 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 09:10 BIGor написав: rjkz написав: Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.

Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.

Стырят технологию и будут сами делать.

Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов. Ага, нокиа тоже была когда-то супертелефоном.Как только конкуренты заявили, что вышли на сопоставимый уровень, тогда акции нвидии существенно снизились. Да и китайцы не вечно будут смотреть и покупать.Стырят технологию и будут сами делать.Сейчас одна из компаний из СП500 резко растет, производители чипов.

Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде. Звичайно доля правди є, але все-таки Нокіа завалилась через інше - через соціалістичну повісточку Європи. В США цього нема, але є звичайно інші проблеми - це те що Ви казали про поточну ситуацію в компаніях, також в тому числі і через індусів. Бачу це все і в своїй компанії - що можу сказати - років через десять США вже не буде технологічним лідером, Боінги будуть падати, iPhone стануть глючними ітд, все до цього йде.

мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.



навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте мені навіть цікаво - як Нокіа завалилась через повісточку? та й взагалі не вся Нокіа, а її підрозділ з мобільних телефонів, який проспав появу смартфонів.навіть якщо США перестане бути технологічним лідером, що далеко не факт, то з чого впаде виробнича дисципліна? не нагнітайте Shaman

Повідомлень: 10097 З нами з: 29.09.19 Подякував: 786 раз. Подякували: 1661 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2976297729782979 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless